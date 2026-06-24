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Jeżowe 24 czerwca 2026

100 lat OSP Cholewiana Góra

21 czerwca w Cholewianej Górze odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jubileusz był ważnym wydarzeniem nie tylko dla druhów, ale także dla mieszkańców miejscowości, którzy wspólnie świętowali stuletnią historię jednostki działającej nieprzerwanie od 1926 roku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody zgromadziły strażaków, mieszkańców, przedstawicieli samorządu, służb mundurowych oraz licznie przybyłych gości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków. Następnie uczestnicy, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe oraz Mażoretek Fortis, w asyście pocztów sztandarowych, przemaszerowali pod remizę, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

Jednym z najważniejszych momentów jubileuszu było nadanie jednostce Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - jednego z najwyższych wyróżnień w strukturach OSP. To wyraz uznania dla wieloletniej służby i zaangażowania kilku pokoleń strażaków.

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia i wyróżnienia dla druhów szczególnie zasłużonych w działalności ochotniczego pożarnictwa. Był to symboliczny gest podziękowania za ich gotowość do niesienia pomocy oraz zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Ważnym punktem obchodów było przekazanie i poświęcenie dwóch samochodów pożarniczych. Nowe pojazdy znacząco wzmocnią możliwości operacyjne jednostki i będą wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i regionu.

Podczas jubileuszu odsłonięto również pamiątkową tablicę poświęconą założycielom OSP oraz kolejnym pokoleniom strażaków z Cholewianej Góry. Widniejąca na niej dewiza „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” przypomina o wartościach, które od stu lat stanowią fundament strażackiej służby.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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