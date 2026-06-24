100 lat OSP Cholewiana Góra

Obchody zgromadziły strażaków, mieszkańców, przedstawicieli samorządu, służb mundurowych oraz licznie przybyłych gości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków. Następnie uczestnicy, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe oraz Mażoretek Fortis, w asyście pocztów sztandarowych, przemaszerowali pod remizę, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

Jednym z najważniejszych momentów jubileuszu było nadanie jednostce Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - jednego z najwyższych wyróżnień w strukturach OSP. To wyraz uznania dla wieloletniej służby i zaangażowania kilku pokoleń strażaków.

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia i wyróżnienia dla druhów szczególnie zasłużonych w działalności ochotniczego pożarnictwa. Był to symboliczny gest podziękowania za ich gotowość do niesienia pomocy oraz zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Ważnym punktem obchodów było przekazanie i poświęcenie dwóch samochodów pożarniczych. Nowe pojazdy znacząco wzmocnią możliwości operacyjne jednostki i będą wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i regionu.

Podczas jubileuszu odsłonięto również pamiątkową tablicę poświęconą założycielom OSP oraz kolejnym pokoleniom strażaków z Cholewianej Góry. Widniejąca na niej dewiza „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” przypomina o wartościach, które od stu lat stanowią fundament strażackiej służby.