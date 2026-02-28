Miesięcznik
100 lat Józefa Kobylarza. Wyjątkowy jubileusz mieszkańca Nowosielca

Mieszkaniec Nowosielca, Józef Kobylarz, 22 lutego świętował setne urodziny. To niezwykłe wydarzenie stało się okazją do wspomnień i podkreślenia bogatego życiorysu Jubilata, naznaczonego doświadczeniem wojny, działalnością konspiracyjną oraz powojenną wiernością wyznawanym wartościom.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pan Józef przyszedł na świat 22 lutego 1926 roku. W młodości złożył przysięgę i dołączył do oddziału partyzanckiego Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”. Jako żołnierz Armii Krajowej działał w konspiracji pod pseudonimem „Bocian”. W strukturach AK pełnił funkcję łącznika, odpowiadając za przekazywanie informacji pomiędzy oddziałami.

Po zakończeniu wojny, w związku ze swoją działalnością niepodległościową, znalazł się w kręgu zainteresowań radzieckiego NKWD. Mimo zagrożeń i trudnych realiów powojennej rzeczywistości pozostał wierny swoim zasadom. Znany jest z postawy pokory – w przeszłości odmówił przyjęcia nominacji oficerskiej, uznając, że inni bardziej na nią zasługują.

Dzień po urodzinach, 23 lutego, stulatka odwiedzili przedstawiciele samorządu i instytucji publicznych. Z życzeniami do Jubilata przybyli burmistrz gminy i miasta Nisko dr Konrad Krzyżak, I zastępca burmistrza Katarzyna Ożóg-Bąk, radna Rady Miejskiej w Nisku Barbara Potocka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nisku Lucyna Drąg oraz przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W obecności wielopokoleniowej rodziny burmistrz przekazał Jubilatowi gratulacje i najlepsze życzenia. Nie zabrakło kwiatów, upominków oraz listu gratulacyjnego.

