Fot. VEGA MOSiR Stalowa Wola/facebook
Stalowa Wola 9 listopada 2025

10 zwycięstwo juniorek młodszych Vegi - 10 bez straty seta

Z dwoma zwycięstwami wróciły z Rzeszowa juniorki młodsze Vegi SiR Stalowa Wola. Nasza drużyna wciąż jest niepokonana. Przewodzi ligowej stawce bez straconego seta. W następnej kolejce (15 listopada) podejmie pierwszy i drugi zespół UKS 15 Przemyśl.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Rzeszowie rywalkami podopiecznych trenerów: Mirosława Sroki i Mariana Godawskiego były zespoły, które zajmują drugie i trzecie miejsce w tabeli, a więc pierwszy i drugi MKS V LO Developres. Z „dwójką” nasza drużyna szybko załatwiła sprawę, wygrywając pierwszego seta do 13, drugiego do 12. Wyżej liderkom zawiesił poprzeczkę pierwszy zespół Developresu, ale w obudwu setach, ostatnie słowa należało do Vegi. Pierwszego seta wygrała 25:22, drugiego 25:18.

Tabela za podkarpackasiatkówka.pl

