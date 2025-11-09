10 zwycięstwo juniorek młodszych Vegi - 10 bez straty seta

W Rzeszowie rywalkami podopiecznych trenerów: Mirosława Sroki i Mariana Godawskiego były zespoły, które zajmują drugie i trzecie miejsce w tabeli, a więc pierwszy i drugi MKS V LO Developres. Z „dwójką” nasza drużyna szybko załatwiła sprawę, wygrywając pierwszego seta do 13, drugiego do 12. Wyżej liderkom zawiesił poprzeczkę pierwszy zespół Developresu, ale w obudwu setach, ostatnie słowa należało do Vegi. Pierwszego seta wygrała 25:22, drugiego 25:18.

Tabela za podkarpackasiatkówka.pl