10 z rzędu zwycięstwo rezerw „Stalówki”. W Tarnobrzegu z Siarką

Jak przekazał nam kierownik drużyny Stali, Robert Tofilski, mecz był wyrównany, ale tylko w pierwszej połowie. Po zmianie stron młoda „Stalówka” całkowicie zdominowała rywala, stwarzała sytuacje podbramkowe, lecz piłka jak zaczarowana nie chciała wpaść do siatki. Trzykrotnie ratował Siarkę słupek, raz poprzeczka.

Dopiero w doliczonym czasie gry Wiktor Gnatek wziął sprawy w swoje… nogi i kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego z ponad 20 metrów zapewnił swojej drużynie zwycięstwo. Także pierwsza bramka dla Stali padła po uderzeniu zza pola karnego.

Zwyciestwo odnióśł i utrzymał drugą pozycję Sokół Kamień, natomiast LZS Zdziary przegrał w Pysznicy. Czwartą bramkę dla gospodarzy, uderzeniem z rzutu wolnego, zdobył Jakub Kowalski, dla którego był to ostatni występ w zespole Olimpii.

Jeden mecz się nie odbył. Jeziorak nie przyjechał do Nowej Dęby, a dwa mecze kończyły się bezbramkowym remisem.

13-14 czerwca ostatnia kolejka sezonu 2026/27

Siarka II - Stal II 1:2 (1:1)

0:1 Wójs (5), 1:1 Orysz (9), 1:2 Gnatek (90+1)

Siarka: Bęczkowski – Buras, Fundament, Orysz, Paterek, Piętowski, Podkowa (65 Surowiec), Polakow (80 Smak), Stawiński, Witek (46 Ogiegło), Zając.

Stal: Madej – Książek, Fedejko, Żółtek, Moskal, Gnatek, Kominek (60 Ziemian), Opoka, Sławek (46 Tereszkiewicz), Wójs, Piotrowski (82 Kopeć).

Sędziował Jakub Strelcow (Mielec).

Żółte kartki: Gnatek, Żółtek, Piotrowski, Adamus (trener)

W pozostałych meczach 29. kolejki:

Olimpia Pysznica - LZS Zdziary 4:2 (2:0)

Urbanik (38, 40), Kuźniar (78), Kowalski (85)

Sokół Kamień - Czarni Lipa 2:1 (1:0)

Bajek (26), Rychko (79) – Szeser (56-karny)

Tanew Wólka Tanewska - San Kłyżów 2:1 (0:0)

Pieróg (57), Góreczny (76) - Bąk (90+2)

Sparta Jeżowe – Unia Nowa Sarzyna 0:0

Słowianin Grębów – LKS Brzyska Wola 0:0

Stal Nowa Dęba - Jeziorak Chwałowice 3:0 walkower

Pauzowała Pogoń Leżajsk.

Tabela za www.regiowyniki.pl