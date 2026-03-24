Stalowa Wola 24 marca 2026

10. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej w Stalowej Woli

18 marca w Społecznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Stalowej Woli odbył się jubileuszowy, 10. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej, przygotowany przez dyrekcję i nauczycieli placówki.

Po zakończeniu części konkursowej i w oczekiwaniu na wyniki, do uczestników zwrócili się zaproszeni goście. Głos zabrali m.in. dyrektor szkoły Agnieszka Iwan, nauczycielka historii Jolanta Topólska, wiceprezydent Stalowa Wola Monika Pachacz-Świderska, a także przedstawiciele Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zbigniew Markut i Tadeusz Puchalski. W swoich wystąpieniach nawiązywali do historii swoich rodzin, wspominając ojców - żołnierzy Armii Krajowej i zesłańców Sybiru, a także opowiadali o bieżącej działalności stowarzyszenia.

Szczególnie poruszające było wystąpienie Tadeusza Piecyka - uczestnika wydarzeń z 16 grudnia 1981 roku w kopalni Wujek, gdzie podczas pacyfikacji strajku zginęło dziewięciu górników. Jak wspominał, sam również odniósł wówczas poważne obrażenia. Jego słowa spotkały się z dużym skupieniem i zostały nagrodzone brawami.

Po ogłoszeniu wyników nagrodzono najlepsze drużyny - w tym roku przyznano cztery miejsca (dwie drużyny ex aequo na trzeciej pozycji). Laureaci otrzymali m.in. książki autorstwa żołnierzy Armii Krajowej. Upominki oraz pamiątki przekazano także dyrekcji szkoły i zaproszonym gościom. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

