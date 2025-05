10 nowych autobusów zasiliło tabor stalowowolskiego PKS-u

- Nowe autobusy są własnością Powiatu Stalowowolskiego i zostaną wydzierżawione spółce PKS Stalowa Wola. Te autobusy zastąpią pojazdy najbardziej wyeksploatowane w parku taborowych spółki. Dzisiaj możemy się cieszyć. Jest to od wielu, wielu lat pierwszy taki zaciąg nowego sprzętu do PKS-u. Były kupowane ale używane, w tej chwili są prosto z fabryki. Nasz samorząd inwestuje w nowoczesne i bardziej ekologiczne rozwiązania, które zdecydowanie zwiększą komfort jazdy pasażerów – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Są to pojazdy posiadające rozwiązania ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami korzystanie ze środków transportu publicznego. Pojazdy częściowo niskopokładowe (niskowejściowe) w zakresie umożliwiającym wjazd pasażera na wózku inwalidzkim lub wózka dziecięcego, wyposażone w rozkładaną ręcznie rampę najazdową, z przestrzenią przystosowaną do przewozu wózka inwalidzkiego lub dziecięcego z bezpiecznym unieruchomieniem osób tam przewożonych.

- Cieszę się bardzo z tego, że stalowowolski PKS pozyskał 10 nowych autobusów. Tym, którzy korzystają z usług naszego przewoźnika zależy na tym, aby korzystać z taboru nowoczesnego, ekologicznego i wygodnego. Jestem przekonany, że te autobusy zadośćuczynią oczekiwaniom korzystających z usług naszego regionalnego przewoźnika – mówił Rafał Weber, poseł na Sejm RP.

Autobusy mają system zapowiedzi głosowych dla pasażerów niedowidzących. Ponadto, pojazdy będą wyposażone również w elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne, wewnętrzną tablicę informacyjną z wyświetleniem przebiegu trasy oraz przyciski sygnalizujące zamiar wyjścia z autobusu na przystanku. Autobusy są klimatyzowane.

- Bardzo cieszymy się z przekazania nam do eksploatacji tych 10 nowych pojazdów, ale sądzę, że również nasi pasażerowie, nasi podróżni tą wiadomość przyjmą z olbrzymim zadowoleniem. Te pojazdy będą poruszać się we wszystkich kierunkach i będzie ich widać tutaj na powiecie stalowowolski, powiecie niżańskim. Myślę, że to jest taki zakup, który zwiastuje kolejne zakupy dla naszego przedsiębiorstwa – mówił Tadeusz Bąk, prezes PKS.

Koszt zakupu autobusów wyniósł 11 377 500 zł, uzyskana dotacja do 90 proc. kosztów kwalifikowanych a jej wysokość to 8 325 000 zł. Powiat Stalowowolski ze swojego budżetu wyłożył 3 052 500 zł.

Dostawcą autobusów jest SOR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Autobusy będą skierowane na cały obszar, na którym Powiat Stalowowolski świadczy przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z wytycznymi ten tabor, nie będzie mógł być wykorzystywany do celów komercyjnych np. wynajmów czy przewozów realizowanych przez PKS w ramach własnej polityki przewozowej.