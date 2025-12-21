1 stycznia 2026 roku gramy dla Oliwiera! Pod balonem!

Jak nakazuje stalowowolska świecka tradycja, pierwszy dzień nowego roku upłynie „pod balonem” na boiskach PCPN. Tym razem piłkarskie emocje połączone zostaną z realną pomocą dla małego Oliwiera, który każdego dnia zmaga się z poważną chorobą i wymaga kosztownego leczenia oraz specjalistycznego sprzętu.

Pierwsza faza turnieju zarezerwowana jest dla pań. O godzinie 10 na dwóch boiskach pod balonem odbywać się będą mecze piłkarskie kobiet. Głównym organizatorem tej części wydarzenia będzie drużyna Mamuśki Stal Stalowa Wola. Ich rywalki poznamy wkrótce, trwają wciąż zapisy.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji turnieju pierwsze miejsce zajęły… cztery zespoły; z Łańcuta, z Pysznicy, z Rudnika nad Sanem i ze Stalowej Woli. O końcowym kształcie tabeli nie decydowały wyniki poszczególnych spotkań, lecz… głównych organizator nie tylko tamtego, ale wielu innych turniejów charytatywnych, były bramkarz m.in.: Stali Stalowa Wola, Łady Biłgoraj, Janowianki, a ostatnio Herosów Krzaki-Słomiana, trener Artur Kielarski. A wiadomo, że z szefem się nie dyskutuje…

Po paniach swoje umiejętności piłkarskie zaprezentują panowie. Naprzeciw siebie staną drużyny złożone z byłych piłkarzy „Stalówki” oraz ich przyjaciół. Zespół Zielonych występować będzie w koszulkach… zielonych, a drużyna Czarnych zaprezentuje się w koszulkach… czarnych. Przed rokiem mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem. Zwycięzcy nie wyłoniły rzuty karne i tym sposobem pierwsze miejsce w turnieju zajęły… obydwie ekipy.

W trakcie turnieju prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na leczenie 4-letniego Oliwiera. Chłopiec potrzebuje laser biostymulacyjny, pozwalający zregenerować zniszczone tkanki, bezdrenowe pody insulinowe, a także pieniędzy na opłacanie systemu ciągłego monitorowania glikemii, konsultacje lekarskie, plastry i maści ze względu na alergie skórne. Dość wspomnieć, że roczna kuracja omnipodami to koszt około 17 000 zł i, że w Polsce nie jest ona refundowana.

Ty też możesz pomóc Oliwierowi - www.zrzutka.pl/t32djd