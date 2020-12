Anioł największym Łowcą Talentów

Justyna Święty-Ersetic i Wojciech Nowicki zostali tegorocznymi laureatami nagrody Złote Kolce, przyznawanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Wyróżnienie „Łowca Talentów” trafiło do Stanisława Anioła, trenera i prezesa Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola.

W tym roku Stanisław Anioł obchodzi 56-lecie pracy szkoleniowej. Przez te lata wychował kilkudziesięciu medalistów mistrzostw Polski różnych kategorii wiekowych, reprezentantów Polski.

Specjalizacją trenera Anioła są biegi oraz chód sportowy. To w tych dziedzinach odnosił ze swoimi podopiecznymi największe sukcesy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że także wielu reprezentantów innych konkurencji, swoją przygodę z lekkoatletyką, zaczynało u niego, a później byli przekazywani trenerom innych specjalności, jak chociażby aktualny mistrz Polski i mistrz Europy juniorów w rzucie dyskiem, Bartłomiej Stój.

Kiedy ukazała się informacja o tym, że kapituła uhonorowała w tym roku „Złotymi Kolcami”, Stanisława Anioła, popłynęły do niego tysiące gratulacji i życzeń, z Polski i zagranicy. – Pięknie dziękuję za słowa uznania oraz wzruszające wpisy pod postami, dziękuję za setki telefonów i sms-ów z gratulacjami, z kraju i zagranicy. Cieszę się, że doceniono trenerów takich jak ja, z małych klubów, którzy wypatrują na zawodach szkolnych dzieci i młodzież, zachęcając ich do kontynuowania treningów, a następnie przekazując ich do klubów akademickich czy wojskowych, gdzie mogą kontynuować swoje kariery zawodnicze. Na pewno nadal będę wymagający, o czym w większości przekonali się moi i nie tylko moi zawodnicy, a było ich naprawdę dużo – napisał trener Stanisław Anioł na swoim facebookowym fanpagu.

Pandemia koronawirusa uniemożliwiła w tym roku zorganizowanie prawdziwej gali, więc uroczystość wręczenia nagród odbywała się w siedzibie TVP oraz… zdalnie.

