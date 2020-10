37-latek zatrzymany za posiadanie narkotyków

Za posiadanie środków odurzających odpowie 37-letni mieszkaniec Tarnobrzega. Mężczyzna na widok radiowozu schował się za garaż. Podczas podjętej interwencji funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki. Za popełniony czyn grozi mu teraz kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

22 października, przed godz. 15, policjanci pełniący służbę na terenie Tarnobrzega zauważyli w rejonie stawów hodowlanych przy ul. M. Curie-Skłodowskiej mężczyznę, który na widok oznakowanego radiowozu schował się za pobliski garaż.

Mundurowi postanowili sprawdzić, przyczynę nerwowego zachowania mężczyzny. W trakcie prowadzonej interwencji mężczyzna zachowywał się nerwowo, nie potrafił w logiczny sposób wytłumaczyć w jakim celu przebywa w tym miejscu i drżały mu ręce. Okazało się, że 37-letni mieszkaniec Tarnobrzega posiadał przy sobie susz roślinny oraz szklaną lufkę.

Funkcjonariusze przewieźli 37-latka do jednostki. Policyjny tester potwierdził, że zabezpieczony susz to środki odurzające w postaci konopi indyjskich. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Policjanci przedstawili mu zarzut, do którego się przyznał.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie narkotyków jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Info: KMP Tarnobrzeg