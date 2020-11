Powtórki z Jutrzenką nie było…

Trzy punkty przywieźli z Krakowa piłkarze Stali Stalowa Wola. Nasza drużyna bardzo łatwo poradziła sobie z rezerwami Cracovii.

W meczu rozgrywanym na Stadionie Miejskim im. Władysława Kawuli, na którym nie tak dawno przegraliśmy z Jutrzenką, od początku do końca, zdecydowaną przewagę posiadała ekipa trenera Wieprzęcia i udokumentowała to zdobyciem trzech bramek.

W 9. minucie bardzo ładnym uderzeniem z powietrza, po którym piłka wylądowała w „okienku” krakowskiej bramki, popisał się Michał Fidziukiewicz. Dwadzieścia minut później ten sam piłkarz ponownie wpisał się na listę strzelców. Trafił po uderzeniu z głowy, po dośrodkowaniu Bartosza Wiktoruka z rzutu wolnego.

W pierwszej połowie „pasy” bardzo rzadko gościły na połowie Stali, a jeszcze rzadziej pod polem karnym naszej drużyny.

Po przerwie w zespole gospodarzy pojawił się na boisku, odsunięty od pierwszego zespołu Mateusz Wdowiak i trzeba przyznać, że rozruszał grę swojej drużyny, ale nie miał odpowiedniego wsparcia w partnerach z drużyny.

W 51. minucie Fidziukiewicz był bliski ustrzelenia hat-tricka, ale w ostatniej chwili piłkę po jego strzale wybił sprzed bramki jeden z obrońców.

Wynik zamknął w 79. minucie Bartosz Wiktoruk, wykorzystując dokładnie dośrodkowanie z prawej strony Wiktora Stępniowskiego. Był to pierwsze jego trafienia odkąd jest zawodnikiem Stali Stalowa Wola.

CRACOVIA II – STAL 0:3 (0:2)

0-1 Fidziukiewicz (9), 0-2 Fidziukiewicz (29), 0-3 Wiktoruk (79)

CRACOVIA: Majchrowicz – Rząsa, Pieńczak, Bracik, Stachera – Vinicius (82 Matheus), Supryn (61 Malisz), Ożóg (82 Grzebieluch), Lusiusz, Nowicki (46 Wdowiak) – Biernat (61 Bała).

STAL: Korziewicz – Zięba (83 Lebioda), Witasik, Khrolskyj, Sobotka – Szifer (67 Stępniowski), Jopek (90 waszkiewicz), Mroziński, Wiktoruk, Mistrzyk (83 Zmorzyński) – Fidziukiewicz.

Sędziował Adam Jamka (Kielce). Żółte kartki: Lusiusz, Ożóg – Chorolskyj.