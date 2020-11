Olimpia bliska sprawienia sensacji

Pierwszą bramkę w rozgrywkach straciła drużyna Resovii, a piłkarką, która sprawiła, że piłka znalazła się w bramce zespołu z Rzeszowa była Justyna Krzysztoń z Olimpii Pysznica.

Zgodnie z przypuszczeniami w meczu lidera z wiceliderem bardzo dużo działo się na boisku, a najwięcej w końcówce spotkania. Rzeszowianki prowadziły po godzinie gry, ale pięć minut przed zakończeniem podstawowego czasu gry do wyrównania doprowadziła z rzutu karnego, wspomniana już wyżej Krzysztoń. Piłkarki lidera, który we wcześniejszych pięciu meczach zaliczył komplet zwycięstw, rzuciły się do ataku, ale i „olimpijki” miały chrapkę trzy punkty. W 89. minuty szczęście uśmiechnęło się do Resovii, która zdobyła bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego i zapewniła sobie kolejna wygraną.

– Pozostał… niedosyt – mówi trener Olimpii, Tomasz Uberman. – Rywal był bardzo mocny. Bo choć to „tylko” druga drużyna Resovii, to jednak trzeba wiedzieć, że jest to zespół zbudowany z dziewcząt z całego województwa, które są uczennicami Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Cieszę się, że postawiliśmy się tak silnej drużynie i uważam, że Resovia tego dnia była w naszym zasięgu. Naprawdę niewiele zabrakło, żeby urwać jej punkt. W doliczonym czasie gry mieliśmy sytuację „sam na sam”.