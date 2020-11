Porażka Stali II Stalowa Wola na IzoArenie

Bez zdobyczy punktowej wróciła z Boguchwały rezerwa Stali Stalowa Wola. Izolator przeważał wyraźnie przez cały mecz, co udokumentował zdobyciem czterech bramek.

Popularna Izolacja od początku zepchnęła nasz zespół do głębokiej defensywy, stwarzając co rusz groźne sytuacje strzeleckie. W końcu piłka znalazła się w stalowowolskiej bramce. Po szybkiej kontrze, piłkę, jak na tacy, otrzymał w polu karnym Owen Edosomwan i zmylił Konefała, uderzeniem z około 12 metrów. Izolator przeważał, ale tuż przed przerwą stracił bramkę. Nieporozumienie Radosława Łenia i Michała Szularza na szesnastym metrze wykorzystał Maciej Wojtak, który przejął piłkę i skierował ją do pustej bramki.

Druga połowa rozpoczęła się dobrze dla gospodarzy. W 49. minucie, po centrze z lewej strony pola karnego, celnie Z bliskiej odległości „główkował” Aleksander Gajdek. Także trzecia bramka dla zespołu z Boguchwały padła po uderzeniu z głowy. Dośrodkowanie z prawej strony zamienił na gola Marcin Dudek. W 83. minucie Drzymała znów wyciągał piłkę ze swojej bramki. Indywidualną akcję, zakończoną strzałem w tak zwany długi róg z 14 metrów, popisał się Konrad Kowal. Stal wznowiła grę i chwilę później zdobyła bramkę. Po prostopadłym zagraniu Jakuba Lebiody, „sam na sam” z bramkarzem Izolatora, wykorzystał Kacper Piotrowski. Lebioda asystował także przy pierwszym golu dla naszej drużyny.

IZOLATOR – STAL II STALOWA WOLA 4:2 (1:1)

1-0 Edosomwan (20), 1-1 Wojtak (44), 2-1 Gajdek (49), 3-1 Dudek (68), 4-1 Kowal (83), 4-2 Piotrowski (84)

IZOLATOR: Szularz – Gajdek, Bogacz, Łeń (84 Cach) – Worosz (84 Wiącek), Edosomwan, Buda (90 Ciemierkiewicz), K.Wilk – Daniel (75 Kowal), Dudek, Penar (84 Mazur).

STAL: Konefał – Bosak, S.Gnatek (75 Fedejko), B.Gnatek, Buczek – Ziółkowski (46 Burdzy), Moskal, Mistrzyk, Wojtak, Lebioda – Piotrowski.

Sędziował Leszek Kogut (Przemyśl). Żółte kartki: Daniel – Buczek, Wojtak, Piotrowski.