Stachowiak wicemistrzem Polski, Franczak brązowym medalistą

Ogromnym sukcesem zakończył się start kolarzy stalowowolskiego Vostera w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski. Wicemistrzowski tytuł wywalczył Adam Stachowiak. Brązowy medal zdobył Paweł Franczak. Piąte miejsce zajął Mateusz Grabis, a drugą dziesiątkę otwierał Sylwester Janiszewski.

Organizatorem mistrzostw była Wysowa-Zdrój. Kolarze startowali ze stadionu w Uściu Gorlickim. Mieli do pokonania 145 km. Jak na górskie mistrzostwa Polski przystało, trasa wyścigu była wymagająca (2800 m przewyższenia). Meta usytuowana była 300 metrów po ostatnim podjeździe.

Po około 50 km peleton był już dość mocno przerzedzony. Podzielił się na kilka kilkunastoosobowych grup. Na czele jechałą trójka: Mateusz Grabis i Paweł Cieślik (obaj Voster ATS Team) oraz Marek Rutkiewicz (Mazowsze Serce Polski). Mieli nad kolejną grupą 50 sekund przewagi, ale nie utrzymali jej. Zostali wchłonięci przez kilkunastoosobową grupę.

Po następnych kilkunastu kilometrach, sprawy w swoje… nogi postanowili wziąć: Adam Stachowiak (Voster ATS Team) i Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski). Na około 45 kilometrów do mety, dołączył do nich kolejny „vosterowiec”, Paweł Franczak.

Po przejechaniu 10 km prowadzące trio, wypracowało sobie przewagę 1 minuty i 10 sekund nad siedmioosobową grupą, w której jechał m.in. świeżo upieczony mistrz Polski – Stanisław Aniołkowski (CCC Development Team) oraz Mateusz Grabis (Voster ATS). Przed ostatnim okrążeniem ich przewaga wzrosła do dwóch minut.

Na ostatnich kilometrach na samotny atak zdecydował się 27-letni Jakub Kaczmarek i jak się za chwilę okazało, próba ta zakończyła się wielkim sukcesem 27-letniego kolarza. Samotnie dojechał do mety i został górskim mistrzem Polski. Drugie miejsce przypadło Stachowiakowi, który stracił do zwycięzcy 2:02, a podium uzupełnił Paweł Franczak (2:16).

Na czwartej pozycji dojechał Aniołkowski, a tuż za nim finiszował Mateusz Grabis – obydwaj ze stratą 4:40. Drugą dziesiątkę otwierał Sylwester Janiszewski – czwarty reprezentant Vostera (9:20). Na starcie stanęło 85 zawodników, wyścig ukończyło 65.

