29. Finał WOŚP już 10 stycznia – sztab szuka wolontariuszy

Finał z głową – to hasło kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 29 finał WOŚP odbędzie się 10 stycznia 2021 roku. Tym razem Fundacja skupi się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Orkiestry czerwonych serc nie zabraknie także w Stalowej Woli. Lokalny sztab poszukuje wolontariuszy.

W 2021 roku Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup takich sprzętów jak m.in.: zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngologiczne, koblatory do operacji migdałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe, lampy operacyjne, polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną większość działań zostaje przeniesiona do Internetu – priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie. 29. Finał WOŚP odbędzie się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia, tym razem 10 stycznia. Nieprzerwana transmisja internetowa rozpocznie się już 9 stycznia wieczorem.

W Stalowej Woli ruszyła rekrutacja wolontariuszy. Ze względów bezpieczeństwa w tym roku ma formę online. Rejestracji można dokonać na stronie https://iwolontariusz.wosp.org.pl/. Każdy z zarejestrowanych wolontariuszy będzie mógł kwestować online za pomocą wirtualnej skarbonki. Tradycyjna kwesta z puszką na ulicach miasta i powiatu uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej. Jeśli się odbędzie – na ulicach Stalowej Woli i okolic kwestować będzie 150 Wolontariuszy. W znanych i lubianych przez mieszkańców Stalowej Woli miejscach pojawią się Sztabowe Skarbony Stacjonarne. O ich rozmieszczeniu stalowowolski sztab poinformuje na swoim fanpage’u https://www.facebook.com/sztabstalowawola/.

Tradycyjnie odbędą się też aukcję internetowe. Sztab zaprasza do kontaktu osoby chętne do przekazania przedmiotów bądź usług na licytację.