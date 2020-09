25 medali zawodników Victorii i Sparty podczas mistrzostw Podkarpacia w lekkiej atletyce

Siedem złotych medali wywalczyli stalowowolscy lekkoatleci w rozgrywanych na stadionie przemyskiej Juvenii, mistrzostwach województwa podkarpackiego do lat 16. Pięć reprezentanci Katolickiego Klubu Sportowego Victoria, a dwa Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sparta.

Dwa tytuły mistrzowskie wywalczyły biegaczki Victorii, Kornelia Butryn i Oliwia Gut. Pierwsza z nich wygrała bieg na 300 m, ustanawiając przy okazji nie tylko rekord życiowy, ale także rekord klubu do lat 14, należący od dwudziestu lat do Magdaleny Paździor. W tym samym biegu, Gut była trzecia i także ona poprawiła „życiówkę”. W biegu na 100 m „victorianki” zamieniły się miejscami na podium. Oliwka wywalczyła „złoto”, a Kornelka „srebro”. Ponadto obie raz jeszcze wchodziły na podium, stawały na najwyższym jego stopniu, po biegu sztafeta 4×100 m. Skład sztafety uzupełniały: Małgorzata Strzelec i Natalia Cygan.

Ze złotymi medalami wracała z Przemyśla jeszcze dwójka innych „victorian”: Kornelia Jaskowiak – zwyciężczyni skoku wzwyż i Kinga Mierzwa, najlepsza zawodniczka konkursu rzutu młotem 3 kg. Notabene, konkurencja ta została całkowicie zdominowana przez zawodniczki trenera Jacka Łypa.

W biegu na 300 m, Jakub Bembenek zajął trzecie miejsce i ustanowił nowy rekord klubu w kategorii 14-15-latków.

Dwa mistrzowskie tytuły zdobyli „spartanie”. W skoku wzwyż nie miał sobie równych Kuba Krasowski, a w pchnięciu kulą bezkonkurencyjny był Michał Pieróg, który wynikiem 11,33 ustanowił rekord życiowy.

Łącznie lekkoatleci Victorii i Sparty zdobyli 25 medali.

W trakcie mistrzostw rozgrywano także mityng, w którym startowali zawodnicy spoza kategorii wiekowej U 16. Kilka wartościowych wyników było dziełem naszych lekkoatletów. Alan Witas ze Sparty (U-18) ustanowił rekord życiowy w rzucie młotem 5 kg (58,70), bieg na 200 m wygrała Judyta Zwolińska z Victorii (24,87), a jej koleżanka klubowa, Wanessa Krzyżewska była trzecia (25,99), a piąte miejsce w tym biegu zajęła najmłodsza w całej stawce, Małgorzata Strzelec (27,63 – rekord życiowy). Z „życiówką” wróciła także Ewelina Tęcza (U-20), która pchnęła kulę na odległość 10,64.

Więcej w czwartkowym wydaniu gazetowym