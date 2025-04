52-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego został ukarany grzywną po tym, jak złamał policyjny nakaz opuszczenia lokalu oraz zakaz zbliżania się do mieszkania, wydany w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej. Mężczyzna, mimo ostrzeżeń funkcjonariuszy, powrócił do miejsca zamieszkania, łamiąc tym samym przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna w stanie nietrzeźwości pojawił się pod adresem, którego zgodnie z decyzją Policji oraz postanowieniem sądu nie miał prawa zbliżać się. Mundurowi z Posterunku Policji w Pysznicy zatrzymali 52-latka i przewieźli go do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu mężczyzna został doprowadzony przed sąd w trybie przyspieszonym, gdzie usłyszał wyrok – grzywna za popełnione wykroczenie.

Zgodnie z przepisami, policjanci mogą nałożyć natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie. Taki nakaz obowiązuje przez 14 dni, z możliwością przedłużenia przez sąd. Naruszenie zakazu skutkuje odpowiedzialnością karną – aresztem, ograniczeniem wolności lub grzywną – na mocy art. 66b Kodeksu wykroczeń.

Od początku roku na terenie powiatu stalowowolskiego policja wydała już kilkanaście podobnych nakazów i zakazów. Funkcjonariusze regularnie kontrolują ich przestrzeganie.