Do 10 punktów urosła przewaga ŁKS-u Łowisko nad drugą drużyną w stalowowolskiej lidze okręgowej, którą po ostatniej kolejce zostały rezerwy pierwszoligowej „Stalówki”. Czy w tej sytuacji jedenastka trenera Pawła Sroki może nie awansować..?

Lider z Łowiska pokazał swoją moc w Kłyżowie, gdzie rozgromił San 12:2. Już po 18. minutach goście, po 3 trafieniach Krzysztofa Sochy wygrywali 3:0. Wicelider z Gorzyc podejmował Pogoń Leżajsk i prowadził jednym golem po pierwszej połowie – z karnego celnie przymierzył Rafał Machowski. Kilka minut po przerwie Ihor Maliarenko doprowadził do remisu, a pięć minut później, najlepszy strzelec leżajskiego zespołu po raz drugi pokonał Kacpra Moskala i jak się później okazało, był to ostatni gol w tym spotkaniu i trafienie na wagę zwycięstwa „piwoszy”. Pogoń podobno rozpoczęła… pogoń za drugim miejscem, uprawniającym do baraży o 4 ligę.

Inne zespół aspirujący do awansu, rezerwy Stali Stalowa Wola zmierzyły się w Jeżowem ze Spartą. W drużynie gości znalazło się w wyjściowej jedenastce 7 (słownie: siedmiu!) zawodowych piłkarzy: Stanny, Ruszel, Kościelniak, Surzyn, Gvozdenović, Łącki i Fedejko, czyli takich, którzy zarabiają na życie wyłącznie grą w piłkę.

Zawodowcy nie pomogli juniorom „Stalówki”, nie umieli poprowadzić swojej drużyny do zwycięstwa. Na piłkarzach Sparty Jeżowe nazwiska graczy ze Stalowej Woli nie zrobiły żadnego wrażenia. Gospodarze pokazali charakter, grali nieustępliwie, z ogromną wolą walki i zasłużenie zdobyli punkt w konfrontacji z naszpikowaną „gwiazdami” Stalą.

Na brawa zasłużyła także ekipa ze Zdziar. Jedenastka trenera Pawła Szafrana urządziła festiwal strzelecki kibicom w Stalach, gromiąc miejscowy Transdźwig 8:0. Z „czteropakiem” wyjeżdżał z tego meczu Artur Łuczak.

W środę, 30 kwietnia odbędzie się 22. kolejka w naszej „okręgówce”. Jedno spotkanie: Siarki II ze Stalą Gorzyce, zostało przełożone na początek czerwca. Powód? Siarka ze Stalą Gorzyce rozgrywać będzie 30 kwietnia finał Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola (17).

Wyniki 21. kolejki:

Stal Gorzyce – Pogoń Leżajsk 1:2 (1:0), Machowski (38 karny) – Maliarenko (53, 59)

San Kłyżów – ŁKS Łowisko 2:12 (1:5), Siuta (28), Chmiel (57) – Socha (7, 13, 18), Wach (41, 79), Stańko (64, 66), Kloc (53, 74), Delekta (26), Florek (47), Wilk (77)

Sparta Jeżowe – Stal II Stalowa Wola 2:2 (1:0), Sudoł (6), Sabat (72 – karny) – Piotrowski (65), Łącki (74)

Słowianin Grębów – Stal Nowa Dęba 0:4 (0:2), (Czyrny 35, 85, 87), Tereszkiewicz (23)

Transdźwig Stale – LZS Zdziary 0:8 (0:3), Łuczak (4, 17, 47, 60), Siudak (28), Kobylarz (58), Sobiło (67), R.Wojtas (77); LKS Brzyska Wola – Olimpia Pysznica 2:2 (1:1), Błażejowicz (11 – sam.), Karczmarczyk (55) – M.Golik (16), A.Golik (76), Jeziorak Chwałowice – Siarka II Tarnobrzeg 1:3 (0:1), P.Wydra (84) – Szkiela (36, 73), Kręć (60)

pauzowała Tanew Wólka Tanewska

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 25 – Wach (ŁKS), 23 – Maliarenko (Pogoń), 17 – Carvalho (Stal G.), Mróz (Siarka II), 17 – Czyrny (Stal ND), 16 – Kogut (Stal II).

22. kolejka, 30 kwietnia: Łowisko – Brzyska Wola, Olimpia – Transdźwig, Zdziary – Słowianin, Stal ND – Tanew, Stal II – Jeziorak (wszystkie mecze o 17), Pogoń – San (18), mecz Siarka II – Stal Gorzyce został przełożony na 4 czerwca.