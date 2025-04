Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ulanowie mieszczące się przy ul. Józefa Piłsudskiego 10 A, będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych we wtorek, 29 kwietnia br., od godziny 13.00 do 17.00. W tym dniu będzie okazja do obejrzenia powstałego obiektu i zapoznania się z zakresem usług świadczonych przez Centrum.