W miniony weekend druhowie z jednostki OSP Lipa wraz z młodzieżą wzięli udział w wyjątkowej akcji. Dzięki uprzejmości leśniczego Dariusza Mroza spędzili dzień na łonie natury, sadząc młode drzewka na terenie pobliskiego lasu.

Zanim przystąpiono do pracy, uczestnicy wysłuchali krótkiego instruktażu i obejrzeli pokaz właściwego sadzenia, co pozwoliło uniknąć błędów i zwiększyć szansę na przyjęcie się sadzonek. Następnie, wyposażeni w narzędzia i dużą dawkę zapału, druhowie wraz z młodzieżą przystąpili do działania.

Organizatorzy zapowiadają, że nie była to ostatnia tego typu inicjatywa bo troska o naturę to obowiązek wszystkich, a takie akcje to świetna lekcja odpowiedzialności i współpracy.