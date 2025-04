Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Nisko do udziału w ciekawym konkursie plastycznym.

Rok 2025 został ogłoszony Rokiem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, wybitnej poetki. To znakomita okazja, aby przypomnieć o poetce i podkreślić jak potrzebna jest poezja w codziennym życiu.

– Jesteśmy ciekawi jak najmłodsi mieszkańcy naszej gminy wyobrażają sobie poetkę lub poetę. Liczymy, że do konkursu pod tytułem „Jak rozpoznać poetę?” zostaną zgłoszone autorskie, samodzielne prace dzieci, w których uwidoczni się niczym nieograniczona wyobraźnia. Najlepsze prace zostaną nie tylko nagrodzone, ale także wyeksponowane na wystawie plenerowej w przestrzeni miejskiej – zachęcają organizatorzy.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: grupa I – do 7 lat, grupa II – od 8 do 11 lat oraz grupa III – od 12 do 15 lat.

Praca konkursowa musi być wykonana w technologii płaskiej, na papierze o formacie A4 lub A3, preferowane będą prace w układzie pionowym.

W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Organizator przewidział dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Dodatkowym wyróżnieniem będzie ekspozycja zwycięskich prac (sygnowanych nazwiskiem autorów) na wystawie w przestrzeni miejskiej.

Prace należy dostarczyć na adres NCK „Sokół” w Nisku, w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca br.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu Facebook NCK „Sokół”.