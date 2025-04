Kto kocha polowanie na unikalne rzeczy, nie przepuści takiej okazji. W najbliższą niedzielę na niżańskim placu targowym odbędzie się pchli targ.

Miejsce do handlu jest udostępniane za darmo. 27 kwietnia w godzinach od 9 do 15 Plac Targowy przy ul. Kwiatkowskiego w Nisku stanie się miejscem do wymiany, sprzedaży czy oddania za darmo rzeczy nam już zbędnych. Wśród tych różności być może będą poszukiwane przez kolekcjonerów unikaty, kto wie… Trzeba przyjść i sprawdzić.