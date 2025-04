JKS nie zwalnia tempa w drodze do 3 ligi. Pokonał w sobotę w Nisku naszego Sokoła i umocnił się na pozycji lidera. Do zwycięstwa poprowadził druzynę z Jarosławia, grający z numerem 36 – 36-letni Wojciech Reiman.

Do przerwy mecz był wyrównany i kto wie, jak potoczyłyby się jego losy, gdyby przy stanie 0:0 precyzyjniej uderzył z pola karnego Bieniasz. Pomocnik Sokoła wpadł z piłką w pole karne z jego prawej strony i oddał płaski strzał po „długim rogu”. Chybił. Później dwa razy próbował zaskoczyć bramkarza JKS-u strzałami zaa pola karnego Daniel Kelechi, raz Karol Dziopak ale i ich celowniki były w tym czasie mocno rozregulowane. Także goście wypracowali sobie do przerwy, po kilku szybkich wypadach z piłką ze swojej połowy, okazje strzeleckie, lecz albo czujny w bramce Sokoła był Łukasz Konefał albo piłka mijała celu.

Dziesięć minut po przerwie przypomniał o sobie Wojciech Reiman. Doświadczony piłkarz JKS-u przeprowadził indywidualną akcję, wbiegł z piłką w pole karne, minął próbującego zagrodzić mu drogę Konefała i uderzył lewą nogę do pustej bramki. Sokół nie potrafił odpowiedzieć na to trafienie. Gospodarze próbowali rozmontować defensywę rywala indywidualnymi akcjami, ale była ona bardzo szczelna i Guridov nie musiał się gimnastykować w bramce. Kilka minut przed końcem, na strzał zza pola karnego zdecydował się „profesor” Reiman. Bramkarz Sokoła zdołał wybić piłkę, ale wprost pod nogi wprowadzonego w drugiej połowie na boisko Andrija Yakovleva i Ukrainiec zaliczył premierowe trafienie w barwach JKS-u.

SOKÓŁ NISKO – JKS JAROSŁAW 0:2 (0:0)

0-1 Reiman (56), 0-2 Jakovlev (86)

SOKÓŁ: Konefał – Drelich, Stępień, Kuca (65 Bolka) – Pietrzyk, Dziopak (81 Bednarz) – Bieniasz (86 Mucha), Kelechi, Moskal (70 Olszowy), Lebioda – Mażysz.

JKS: Guridov – Zastavnyi, Mykytsey, Zając, Płoszczynskyj – Oziębło (68 Chrupcała), Reiman (88 Kocój) – Bała (74 Ptasznik), Dusiło (86 Płocica), Magdziak (62 Yakovlev) – Pindak (90 Trukhan).

Sędziował Marek Pająk (Mielec). Widzów ok. 250.