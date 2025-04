Policjanci z Posterunku Policji w Radomyślu nad Sanem zatrzymali 65-letniego mieszkańca powiatu stalowowolskiego, który kierował toyotą, nie stosując się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Na dodatek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Wobec mężczyzny sąd wydał już wyrok. Było to możliwe dzięki wdrożeniu trybu przyspieszonego.

-W środę po godz. 8, policjanci z Posterunku Policji w Radomyślu nad Sanem zatrzymali do kontroli toyotę. Pojazd poruszał się przed radiowozem, a jego kierujący miał problem z utrzymaniem stabilnego toru jazdy. Za kierownicą siedział 65-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Przeprowadzone badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila w swoim organizmie. Po przeprowadzeniu dalszych czynności, okazało się, że to nie było jedyne przewinienie, którego się dopuścił. Mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mieszkaniec powiatu stalowowolskiego został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań – informuje KPP w Stalowej Woli.

Postępowanie wobec kierującego zostało przeprowadzone w trybie przyspieszonym. Wczoraj, 65-latek został doprowadzony do sądu, gdzie nieprawomocnym wyrokiem został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Ponadto orzeczono wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd zobowiązał go do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także przepadek pojazdu o wartości 32 tys. złotych.