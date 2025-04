W parafii pw. Trójcy Przenajświętszej odbędą się XXII ogólnopolskie michalickie warsztaty liturgiczno-muzyczne. Tytuł tegorocznych spotkań to „Śpiewajmy Maryi Królowej”. Ma on zachęcić do włączenia się w przeżywanie piękna liturgii. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników muzyki do licznego udziału w spotkaniach warsztatowych, które zaplanowano od 30 maja do 1 czerwca.