W najbliższą sobotę, 26 kwietnia w Rudniku nad Sanem, fani dwóch kółek oficjalnie rozpoczną nowy sezon.

– „Pozostając ponad wszelkimi podziałami – zarówno, politycznymi jak i religijnymi – pragniemy poinformować, że rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Rudniku nad Sanem odbędzie się zgodnie z planem, w dniu 26 kwietnia. Jednocześnie podkreślamy, że wydarzenie to zostanie przeprowadzone z pełnym poszanowaniem dla ogłoszonego w tym dniu żałoby narodowej, związanej z śmiercią śp. Papieża Franciszka, która poruszyła serca milionów ludzi na całym świecie. Nie jesteśmy obojętni wobec powagi chwili. Doskonale rozumiemy wymiar tego wydarzenia i ogrom straty, jaki odczuwa wielu ludzi na całym świecie. Ale też – wielu z Was, którzy od lat towarzyszą nam i naszej działalności, wie, że jako grupa motocyklistów od 15 lat tworzymy wspólnotę, a od trzech lat trwamy w nieprzerwanej żałobie po naszych przyjaciołach, którzy byli filarami tego środowiska. Odeszli ale zostali z nami w pamięci, w historii i w sercach. Nasze spotkanie tego dnia nie będzie jedynie symbolicznym otwarciem sezonu. Będzie również okazją do refleksji, integracji i wspólnego przeżywania żałoby – zarówno tej osobistej, jak i narodowej. Będziemy pamiętać o wszystkich – tych wielkich i tych cichych bohaterach naszej codzienności, których już z nami nie ma. Wierzymy, że prawdziwa pamięć wyraża się nie w pustych gestach lecz w obecności, życzliwości i wzajemnym zrozumieniu. W dniu 26 kwietnia spotkajmy się nie po to, by świętować – ale by być razem. Dla tych, którzy odeszli. Dla tych, którzy zostali. Dla tych, którzy pamiętają” – czytamy na FB Motocykliści Rudnik nad Sanem.

Wydarzenie rozpocznie się na rudnickim Rynku o godzinie 15. Na godzinę 15.30 zaplanowana jest parada motocykli, a o 16.30 spotkanie „Pod Dębem”, gdzie na zebranych czekać będą ciekawe atrakcje.