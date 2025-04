16 kwietnia oficjalnie otwarto Oddział Ginekologiczny w Szpitalu Powiatowym im PCK w Nisku. Jak zaznacza dyrekcja, to efekt realizowanej strategii mającej na celu rozbudowę i poszerzenie oferty świadczeń medycznych.

W nowej części szpitala, na Oddziale Ginekologicznym, znajdują się komfortowo urządzone sale 1, 2, 3 łóżkowe, każda z własnym węzłem sanitarnym. Dodatkowo znajduje się sala wzmożonego nadzoru pooperacyjnego wyposażona w sprzęt i aparaturę monitorującą parametry życiowe.

Oddziałem kieruje znany niżański ginekolog Krzysztof Polski. Ponadto zespół tworzą: prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger oraz lekarze: Czesław Flis, Marek Sarzyński, Antoni Rożek, Alicja Gębala, Elżbieta Lorkowska i Anna Wilk.

– Oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem, który pomaga w prawidłowej diagnostyce i gwarantuje wysoki standard bezpieczeństwa pobytu pacjentek. Dzięki ścisłej współpracy dyrekcji SPZZOZ Nisko i Powiatu Niżańskiego zapewniamy pacjentkom naszego regionu szerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w miejscu zamieszkania, bez konieczności dojazdu do innych miast – mówi dyrektor szpitala Paweł Tofil.

Znaczenie otwarcia Oddziału Ginekologicznego w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku, podkreślił starosta Niżański Robert Bednarz.

– Otwarcie tego oddziału w naszym szpitalu przynosi wiele istotnych korzyści dla lokalnej społeczności, a w szczególności dla kobiet z Powiatu Niżańskiego i okolic. Jest to korzystne dla mieszkanek Powiatu, zapewniając im łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości opieki ginekologicznej blisko domu, co przekłada się na poprawę ich zdrowia i samopoczucia. Cieszę się, że nasze dążenia do uzupełnienia luki po likwidacji poprzedniego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, zostały zrealizowane i zabezpieczane będą na bieżąco potrzeby kobiet w zakresie planowej opieki ginekologicznej.