Stalowa Wola udowadnia, że nie trzeba być wielką metropolią, by sięgnąć gwiazd i dołącza do elitarnego grona siedmiu europejskich miast, które wygrały prestiżowy projekt CASSINI Space Camps 2025 – i to jako jedyna lokalizacja z Polski! To ogromne wyróżnienie zarówno dla miasta, jak i całego kraju, bo konkurencja była naprawdę duża. To pierwsza edycja i już wiadomo, że będzie to kosmiczna przygoda dla młodzieży. Organizatorem campu jest Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o.

Czym jest CASSINI Space Camps?

To więcej niż letni obóz – to europejski kosmiczny inkubator talentów! CASSINI Space Camps to inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), której celem jest zainspirowanie młodzieży do wejścia na ścieżkę kariery w sektorze kosmicznym. Program obejmuje intensywne, kilkudniowe warsztaty, prelekcje ekspertów

i praktyczne zadania – wszystko w duchu innowacji, współpracy i nauki przez działanie.

Rakiety, teleskopy i balony stratosferyczne

Stalowowolski camp odbędzie się 22–29 sierpnia 2025 i będzie jednym z najbardziej zróżnicowanych programów w całej edycji. Młodzież w wieku 14–18 lat z całej Unii Europejskiej nie tylko weźmie udział w warsztatach i wykładach o tematyce kosmicznej, obserwacjach astronomicznych, ale także odwiedzi Centrum Obserwacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej w Bezmiechowej, weźmie udział w European Rover Challenge w Krakowie, na własne oczy zobaczy plamy słoneczne przez teleskop słoneczny, a nawet zbuduje własną rakietę!

W Stalowej Woli odbędzie się będzie uroczyste wydarzenie podsumowujące, podczas którego uczestnicy zaprezentują swoje innowacyjne projekty oparte na danych satelitarnych. Powstaną one podczas warsztatów z ekspertami z branży kosmicznej.

Obóz przyszłości

Obóz zaproponowany przez Stalowowolską Agencję Rozwoju Regionalnego został wybrany spośród wielu europejskich propozycji i otrzymał finansowanie w wysokości ponad 43 tys. euro. Kwota ta pokrywa wszystkie koszty udziału, zakwaterowania, transportu, wyżywienia

i ubezpieczenia uczestników, ale także promocję i materiały dydaktyczne. Co najważniejsze – udział w campie jest dla młodzieży całkowicie bezpłatny, a liczba miejsc mocno ograniczona. Rekrutacja rusza już wkrótce!

Kosmos na wyciągnięcie ręki

To nie tylko wielki krok dla Stalowej Woli, ale również dla całej Polski – pokazujący, że nasze kosmiczne ambicje nie mają granic. CASSINI Space Camp to obóz, który może wynieść młodych ludzi prosto na orbitę wielkiej kariery w sektorze space-tech. A wszystko zaczyna się właśnie tutaj – w Stalowej Woli.

Informacja prasowa