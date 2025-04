Dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – święto wszystkich czytelników, autorów i wydawców. To dobry moment, by spojrzeć nie tylko na światowe bestsellery, ale i na to, co lokalne – bliskie, prawdziwe i nasze.

Wydawnictwo Sztafeta ze Stalowej Woli od lat udowadnia, że książka to nie tylko przedmiot – to most między pokoleniami, narzędzie pamięci i budulec tożsamości. W naszych publikacjach znajdziecie historię regionu, sylwetki wyjątkowych ludzi, a także literackie spojrzenie na codzienność Podkarpacia.

W czasach, gdy tak wiele treści ginie w cyfrowym szumie, Wydawnictwo Sztafeta dba o słowo drukowane – rzetelne, wartościowe. Bo książka to nie plik PDF – to praca autora, redaktora, wydawcy. To dzieło, które zasługuje na szacunek.

Dziś więc – sięgnij po książkę. Najlepiej taką, która mówi twoim językiem. Może właśnie od Sztafety?https://ksiegarnia.sztafeta.pl/