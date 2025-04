Program ZDOLNI to największe i najważniejsze przedsięwzięcie realizowane przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. To wyjątkowy ogólnopolski program tworzony we współpracy z setkami naukowców i artystów z najlepszych uniwersytetów, placówek badawczych i uczelni artystycznych w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i podstawowych – młodych ludzi pełnych pasji, pragnących rozwijać swoje uzdolnienia. Ludzi, którym nie wystarczają wyzwania, jakich dostarcza im najbliższe otoczenie, którzy jeszcze przed maturą chcą wejść do świata prawdziwej nauki i sztuki, chcą wiedzieć więcej i mierzyć się z trudnymi wyzwaniami.

Program jest rodzajem pomostu pomiędzy zdolnymi młodymi ludźmi a środowiskiem naukowców i artystów. Dzięki niemu młodzi pasjonaci różnych dziedzin wiedzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez największe autorytety i pod ich okiem samodzielnie pracują nad nurtującymi ich zagadnieniami. Młodzi muzycy koncertują we wspaniałych wnętrzach (w Zamku Królewskim, Łazienkach Królewskich, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym oraz UMFC w Warszawie), a plastycy wystawiają prace we współpracujących z Funduszem galeriach. Co nie mniej ważne, uczestnicy Programu ZDOLNI mogą w Funduszu spotkać rówieśników o podobnych zainteresowaniach, wspólnie prowadzić projekty badawcze i artystyczne, pomagać sobie, inspirować się nawzajem, nawiązywać znajomości i przyjaźnie.

Fundusz ZDOLNI organizuje Program ZDOLNI, w ramach którego utalentowani uczniowie otrzymują różnego rodzaju pomoc w rozwoju naukowym lub artystycznym. Fundusz oferuje osobom przyjętym do programu wyjazdy, wykłady, obozy naukowe, staże w laboratoriach oraz możliwość kontaktu i współpracy ze specjalistami w różnych dziedzinach.

W tym roku wyróżniona została Marysia Chmielowiec z klasy IV A, która pojedzie na 6-dniowe warsztaty z biologii organizowane w Warszawie, na które zostało zaproszonych w sumie 20 stypendystów z całej Polski. W ramach warsztatów będą oni uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez renomowane instytucje naukowe: Narodowy Instytut Onkologii, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Katedra Parazytologii UW, Instytut Paleobiologii PAN oraz Babylab.

Marysia właśnie uczestniczy w ogólnopolskiej olimpiadzie z biologii. Porównując wyniki uczestników z całej Polski, w zawodach okręgowych uzyskała najlepszy wynik.

Z naszej szkoły stypendystą Funduszu jest jeszcze Adrian Rębisz, również uczeń klasy IV A. Adrian jest finalistą olimpiady statystycznej.

Mariusz Potasz, dyrektor I LO im KEN w Stalowej Woli