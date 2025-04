Stare komputery, gry sprzed lat, zupełnie nowe emocje! Ekspozycja „Powrót do przeszłości” w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego to fascynująca podróż do świata technologii, pionierskich osiągnięć i komputerów – urządzeń, które zrewolucjonizowały świat.

Od 26 kwietnia do 26 czerwca pod dachem Muzeum COP zagości nowa ekspozycja czasowa, przygotowana z myślą o wielbicielach historii, miłośnikach technologii oraz fanach gier komputerowych. Wystawa „Powrót do przeszłości” zabiera widza w podróż do świata komputerów i gier wideo, przywołując wspomnienia z minionych dekad. Jest jednocześnie hołdem dla polskiej myśli technologicznej i kreatywności oraz ukłonem w stronę wybitnych polskich naukowców i instytutów badawczych, które przyczyniły się do rozwoju techniki komputerowej.

Ekspozycja składa się z dwóch części, oferujących zupełnie różne doświadczenia, które łączy wspólny element – technologia, kształtująca naszą rzeczywistość w latach 80. i 90. Pierwsza sala to nowoczesna, utrzymana w minimalistycznym stylu przestrzeń, wprowadzająca widza w klimat minionych lat dzięki zaprezentowanym w niej zabytkom. Są nimi pochodzące z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach wielkogabarytowe maszyny obliczeniowe, wykorzystywane przed laty w przemyśle i instytutach naukowo-badawczych. Zgromadzony na wystawie sprzęt dziś budzi sentyment, a kiedyś stanowił technologiczny przełom. W tej sali można zobaczyć m.in. replikę komputera ODRA 1305, komputer PRS 4 oraz terminal 9150 OM – prawdziwe ikony swojej epoki, które zrewolucjonizowały nasz sposób nauki, pracy czy spędzania wolnego czasu.

Druga część przypomina nam mieszkanie z lat 90. XX wieku i zabiera widza do domowego zacisza, gdzie niepowtarzalny klimat tworzą konsole do gier oraz komputery sprzed trzech dekad. We wnętrzu wyposażonym w charakterystyczne meble, plakaty i dekoracje, odwiedzający mają możliwość interaktywnej zabawy, grając w kultowe gry na takim sprzęcie, jak ATARI 800 XL, Commodore 64, Amiga 500 czy Pegasus.

Ekspozycja „Powrót do przeszłości” to prawdziwa gratka dla fanów gier wideo, którzy pragną poczuć magię klasyków. Wystawa łączy nostalgię z edukacją i zabawą. Dzięki interakcji z eksponatami, odwiedzający mogą nie tylko dowiedzieć się, jak zmieniała się technologia na przestrzeni lat, ale również poczuć atmosferę czasów, gdy komputery i gry wideo dopiero zaczynały wkraczać do naszego życia. Ekspozycja jest doskonałą okazją, aby zainspirować młodsze pokolenia do odkrywania fascynującego świata technologii oraz przypomnieć dorosłym, jak wiele zmieniło się w ciągu ostatnich dekad.

Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę 26 kwietnia o godzinie 16.00. Na jego uczestników czekać będzie wiele atrakcji, wśród których pojawią się m.in. legendarne gumy do żucia. Muzeum COP przygotowało także kilka niespodzianek, dostępnych jedynie podczas weekendu otwarcia ekspozycji. Wśród nich jest propozycja motoryzacyjna, nawiązująca do klasyki kina science fiction lat 80-tych.

Muzeum COP będzie otwarte dla zwiedzających w godzinach 16-19 (sobota 16 kwietnia) oraz 13-19 (niedziela 27 kwietnia).

Wystawę „Powrót do przeszłości” honorowym patronatem objęli Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny oraz Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Joanna Wójcik, Muzeum COP