W Garnizonie Nisko zostanie utworzony Ośrodek Szkolenia z Przepraw. A to dzięki pozyskaniu przez jednostkę od Skarbu Państwa ponad 20 ha działki przy Sanie. Umowę o przekazaniu gruntów podpisali w Nisku starosta niżański i szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury MON w Lublinie.

Wartość działki to ponad 2 mln złotych. Oddanie tego terenu dla potrzeb Resortu Obrony Narodowej umożliwi utworzenie Ośrodka Szkolenia z Przepraw do prowadzenia ćwiczeń żołnierzy pododdziałów 18 Pułku Saperów oraz innych jednostek wojskowych.

– Grunty posłużą nam do dalszej rozbudowy przykoszarowego ośrodka szkolenia. Dzięki temu, że grunty, które udało nam się pozyskać od Wód Polskich mają dostęp do rzeki San, będziemy mogli tam wykonać przykoszarowy Ośrodek Szkolenia z Przepraw. Pozwoli to na realizację różnego rodzaju zadań szkoleniowych, począwszy od rozpoznania przeszkody wodnej, wszelkiego rodzaju prac, które będą mogli wykonywać płetwonurkowie, ale również przepraw desantowych, promowych, mostowych, będziemy tam budować takie mosty pontonowe i mam nadzieję, że jakieś wojska będziemy przeprawiać w ramach szkolenia. Dzięki temu budowana jest kolejna zdolność w naszym garnizonie, która posłuży nie tylko naszym żołnierzom, ale mam nadzieję, że też żołnierzom innych jednostek z całej dywizji Podkarpacia – mówił płk Sylwester Wlaszczyk, dowódca Garnizonu Nisko.

Grunty przekazał starosta Robert Bednarz podpisując dokument zdawczo-odbiorczy. Protokół podpisał również szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie płk Zbigniew Brożek.

– Jestem niezmiernie dumny, że w imieniu Ministra Obrony Narodowej, mam zaszczyt przyjąć w Zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej tereny, które przekazuje starosta, to oczywiście zwiększa bazę szkoleniową 18 Pułku Saperów przede wszystkim, ale na pewno będą korzystały z tego terenu również inne jednostki. Tym samym wpisujemy się w rozwój bazy szkoleniowej i przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju – mówił płk Brożek.

– Przekazana dzisiaj w trwały zarząd nieruchomość zostanie zagospodarowania zgodnie z wymogami wojska. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, szczególnie teraz, w czasie trwającego za naszą wschodnią granicą konfliktu zbrojnego, kiedy należy poszerzać bazę poligonową i garnizonową, co służy wzmacnianiu naszego bezpieczeństwa – dodał starosta niżański.

Po podpisaniu protokołu przekazania wojsku działek w trwały zarząd uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć teren, na którym powstanie wojskowy poligon do szkolenia żołnierzy w zakresie przepraw wodnych.