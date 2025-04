Co roku do Keukenhof przyjeżdża ponad milion turystów z całego świata, by podziwiać ten niezwykły ogród pełen kwiatów. Keukenhof to prawdziwy raj dla miłośników natury. Na powierzchni 32 hektarów rozkwita ponad 7 milionów cebulek kwiatowych, tworząc bajeczne dywany z tulipanów, hiacyntów i innych roślin cebulowych. Spacerując po alejkach, czułam się jak w zaczarowanym świecie – kolory, zapachy i kompozycje kwiatowe zapierały dech w piersiach.