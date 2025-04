Blisko 9 mln 250 tys. zł! wyniosły w 2024 r. nadpłaty za ciepło, czyli centralne ogrzewanie (c.o.) i centralną ciepłą wodę (c.c.w.) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli. To absolutny rekord w historii tych rozliczeń. W przypadku zimnej wody nadpłaty przekroczyły 2 mln zł.

Wszelkie nad- i niedopłaty (tych było prawie 1 mln 162 tys. zł) uwzględnia się w kolejnych rozliczeniach comiesięcznych opłat za mieszkanie. Zwyczajowo są tacy, którzy zaoszczędzili w ten sposób na jeden cały czynsz, a nawet i więcej. Ale są i tacy, którzy muszą dopłacać. I to sporo.

Ciepła zima, krótki sezon, przełożona podwyżka

Rekordowa ogólna nadpłata za c.o. i c.c.w. wyniosła dokładnie 9 mln 249 tys. 203 zł. – W przypadku opłat za centralne ogrzewanie to przede wszystkim skutek cieplejszej zimy, zdecydowanie krótszego, bo aż o 28 dni sezonu grzewczego, oraz zaplanowanych podwyżek za dostarczane ciepło przez Elektrociepłownię Stalowa Wola i Miejski Zakład Komunalny. Okazało się bowiem, że MZK nie podniósł w drugim półroczu 2024 r. ceny, bo nie zgodził się na to Urząd Regulacji Energetyki. Ta podwyżka nastąpiła od 1 stycznia 2025 roku – powiedział „Sztafecie” Bogdan Wojtala, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

Ciepło i ciepła woda

Ze szczegółowego bilansu wynika, że nadpłata za centralne ogrzewanie za 2024 r. wyniosła 5 mln 425 tys. 535 zł, a za centralną ciepłą wodę – 3 mln 823 tys. 725 zł. Niedopłaty wynosiły tu odpowiednio zaledwie 4 zł (c.o.) i 475 tys. 411 zł (c.c.w.).

Indywidualny rekord w nadpłacie za c.o. za ubiegły rok to 1249 zł (1125 zł) – w nawiasach podajemy dane z 2023 r., a w niedopłacie – 4,16 zł (148 zł). Z kolei w indywidualnych rozliczeniach za c.c.w. najwyższa nadpłata wyniosła 3405 zł (2184 zł), a niedopłata – 2197 zł (4933 zł).

Koszt zakupu ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 2024 r. dla lokali mieszkalnych, łącznie z dwoma blokami w Rudniku nad Sanem oraz lokalami użytkowymi, wyniósł 37 mln 838 tys. 330 zł i był o 4 mln 313 tys. 026 zł większy od zakupu w roku 2023. Był więc wyższy o blisko 13 proc., podczas gdy zużycie ciepła spadło o 1,04 proc.

W 2024 r. zużycie ciepłej wody było w zasobach SM o blisko 3 tys. metrów sześc. niższe (o 1,3 proc.) od tego w 2023 r. Dane te nie uwzględniają jednak 10 bloków, w których w latach 2023-2024 założono instalację centralnej ciepłej wody.

Spada zużycie zimnej wody

W roku 2024 r. ogólne zużycie zimnej wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (liczone według wskazań wodomierzy głównych) wyniosło, łącznie z blokami w Rudniku – 771 tys. 492 metry sześc. i było o 0,3 proc. niższe od zużycia w 2023 r.

Dla porównania: jeszcze w 2021 r. było to prawie 829 tys. metrów sześc. Ten spadek to nieuchronny efekt likwidacji term gazowych w kolejnych budynkach SM, gdzie podgrzewały one zimną wodę. Ale i wcześniej notowano tendencje spadkowe, przerywane wzrostem w 2020 i w 2018 r.

Koszt dostarczonej zimnej wody w 2024 r. wyniósł 7 mln 374 tys. 984 zł i był wyższy o 0,2 proc. w porównaniu z rokiem 2023 r.

Ryczałty i losowe przypadki

Generalnie można przyjąć, że za najwyższe nadpłaty, jak i niedopłaty za wodę i c.c.w. odpowiadają źle przyjęte przez mieszkańców miesięczne ryczałty zużycia – są one albo zawyżone albo zaniżone. Ale są też przypadki losowe, np. awarie instalacji, różne nieszczelności i kapiące krany. Zużycie spada także dlatego, że mieszkańcy oszczędzają wodę, a do tego Stalowa Wola zwyczajnie wyludnia się.

By więc nie zaskoczyło nas rozliczenie, zwracajmy uwagę na stan kranów oraz instalacji dostarczających nam ciepłą i zimną wodę. Indywidualne niedopłaty za wodę za ubiegły rok to jednak nic w porównaniu z kosmiczną niedopłatą za rok 2020, która w jednym z bloków w Alejach Jana Pawła II wyniosła, bagatela, 47 tys. 613 zł!