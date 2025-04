Przed nami Wielkanocna, 29. kolejka I ligi, a otworzy ją spotkanie Stali Rzeszów ze Stalą Stalowa Wola.

Po raz pierwszy obie Stale rywalizowały o ligowe punkty w roku 1954 w Rzeszowie. Mecz zakończył się wygraną „zielono-czarnych” 1:0, a bramkę dla naszej drużyny zdobył w drugiej połowie z rzutu karnego Rudolf Patkolo. Natomiast po raz ostatni „Stalówka” pokonała „biało-niebieskich” na ich stadionie 24 maja 2006 roku i także 1:0, i także po rzucie karnym, którego wykonawcą był Mieczysław Ożóg. Trzy kolejne mecze przy Hetmańskiej w Rzeszowie zakończyły się bezbramkowymi remisami, także w kolejnym padł remis 1:1, ostatnie stalowe derby do jakich doszło w stolicy Podkarpacia, należały do Stali Rzeszów. Było to 6 lat temu, gospodarze wygrali 2:1 (Piotr Głowacki 37, Łukasz Mozler 48 – Bartosz Sobotka 82)

W ostatnim, 43. ligowym spotkaniu obydwu Stali, jakie odbyło się na stadionie PCPN w Stalowej Woli padł remis 2:2 (Jakub Svec 4, Sebastian Strózik 49 – Karol Łysiak 19, Tomasz Bała 68).

Dotychczasowy bilans punktowy i bramkowy jest korzystniejszy dla „Stalówki”. Nasza drużyna w historii ligowych spotkań ze Stalą Rzeszów wygrywała 15 razy, 15 meczów zakończyło się remisem, a 13 zwycięstwem zespołu z Rzeszowa. Nasza Stal zdobyła 51 bramek, rzeszowianie 45.

Mecz rozpocznie się, 19 kwietnia o godz. 13. Sędziować będzie Jacek Małyszek z Lublina.

Jeżeli chcesz bliżej zapoznać się z historią meczów obydwu Stali zajrzyj na portal Stali Rzeszów – KLIKNIJ TUTAJ, WYNIKI I ZDOBYWCY BRAMEK W MECZACH STAL RZESZÓW – STAL STALOWA WOLA