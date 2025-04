Niżańscy policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami z Urzędu Celno-Skarbowego z Przemyśla, zlikwidowali dwie nielegalne, przydomowe bimbrownie. U jednego z mieszkańców powiatu niżańskiego funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 300 litrów półproduktu przeznaczonego do wyrobu alkoholu, a u drugiego blisko 40 litrów gotowego produktu.

Zabezpieczone zostały także m.in. urządzenia i akcesoria służące do tego nielegalnego procederu oraz butelki wypełnione alkoholem etylowym.

-Policjanci niżańskiego zespołu do walki z przestępczością gospodarczą ustalili, że dwóch mieszkańców powiatu, na terenie swoich posesji, może produkować nielegalny alkohol. Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. W środę, wspólnie z funkcjonariuszami II Mobilnego Referatu Realizacji w Rzeszowie Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, pojechali do domu mężczyzn.

W trakcie przeszukania, w pomieszczeniach gospodarczych, u pierwszego z mężczyzn natrafili na aparaturę w trakcie wytwarzania alkoholu, plastikowe i szklane pojemniki, beczki wypełnione półproduktem przeznaczonym do wyrobu alkoholu w ilości ponad 300 litrów oraz gotowy zabutelkowany alkohol etylowy w ilości 40 litrów.

U drugiego z nich, funkcjonariusze w przydomowych pomieszczeniach znaleźli elektryczny destylator oraz 40 litrów gotowego produktu w szklanych pojemnikach oraz akcesoria służące do przygotowania alkoholu – informuje KPP w Nisku.

Obydwaj mężczyźni zostali zatrzymani i jeszcze tego samego dnia, usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego wyrabiania alkoholu etylowego. Grozi im nawet do 3 lat pozbawienia wolności.