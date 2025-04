Rozmowa z ZUZANNĄ ISKRĄ, siatkarką CES Vega SiR Stalowa Wola, kapitanem drużyny

– Czy to był najlepszy sezon Vegi w kilkunastoletniej historii klubu? Klub wywalczył mistrzostwo Podkarpacia w kategorii juniorek młodszych i kadetek, a następnie obydwie swoje drużyny wprowadził do ćwierćfinałów mistrzostw Polski.

– To pytanie proszę kierować do naszych trenerów, ale nawet jeżeli były lepsze sezony, to ja ich nie pamiętam, a jestem w klubie od 5 lat.

– To mamy jubileusz… drewniany, bo tak się zdaje nazywa się „pięciolatkę”. Gratuluję i życzę kolejnych pięknych pięciu lat z Vegą.

– Bardzo bym chciała, ale czasu nie oszukam. Coraz bliżej mojego rozstania z klubem. Za rok zdaję maturę. Pójdę na studia. Nie wiem, jak ja to przeżyje. Nawet myśleć o tym nie chcę.

– To za rok. My wróćmy do początków twojej przygody siatkarskiej. Zakładam, że jak większość dziewcząt z Vegi, także ty trafiłaś do niej, bo zaprowadził cię tata lub mama.

– A właśnie, że nie, bo mnie na siatkówkę namówił mój dziadek, który sam w nią grał. Niestety, odszedł w tamtym roku. Niedługo będzie pierwsza rocznica jego śmierci.

– Czy możesz powiedzieć, jak się nazywał twój dziadek?

– Stanisław Karczmarz.

– To przecież jeden z najlepszych siatkarzy Stali Stalowa Wola w latach 60.70. ubiegłego wieku. Nigdy nie poznałem twojego dziadka, ale słyszałem o nim od jednego z jego kolegów, z którym występował w jednej drużynie, był zdaje się… „sypaczem”, czyli rozgrywających, tak?

– Tak, grał na rozegraniu. W tej samej drużynie grali m.in. Edward Sroka, trener Vegi, który teraz pracuje z najmłodszymi dziewczętami i Marek Karbarz, który przeniósł się do Resovii i w 1974 roku został mistrzem świata, a dwa lata później wywalczył olimpijskie „złoto”.

– Wątek historyczny mamy za sobą. Teraz o twoich początkach w siatkówce. Zazwyczaj już po kilku pierwszych treningach wiadomo, czy jest to właśnie to czego szukałam, czy trzeba się zastanowić? Jak było w twoim przypadku? Od razu połknęłaś bakcyla siatkarskiego?

– 2020 to był rok, w którym obowiązywały przez pewien czas bardzo restrykcyjne obostrzenia pandemiczne. Siedzieliśmy pozamykani w domach, nie mogąc doczekać się dnia, w którym wróci normalne życie. Jak tylko je znieśli, to mój tato zaprowadził mnie na trening do pana Mirka Sroki, a ten po chwili uśmiechnął się do taty i powiedział, że coś że mnie będzie. Spodobało mi się i już wtedy wiedziałam, że zostanę (śmiech).

– Założę się jednak, że pojawił się taki moment, kiedy stwierdziłaś, że ta siatkówka to strata czasu.

– Nie. Nie było takiego momentu, naprawdę. Bywało zmęczenie, czy złość, bo przegrałyśmy, bo ja grałam słabo, ale to chyba normalna reakcja organizmu. Poza tym bycie w Vedzie to nie tylko siatkarskie treningi, mecze ligowe i turnieje. To coś zdecydowanie więcej.

– No to zamieniam się w słuch.

– Vega to moja rodzina. Moje koleżanki z drużyny to są moje siostry. Połączyła nas siatkówka i granie sprawia nam olbrzymią frajdę, ale my także poza parkietem i halą, tworzymy zespół. I dlatego, jak tylko pomyślę sobie, że kiedyś nadejdzie ten dzień, że będziemy musiały się rozstać, to łezka napływa mi do kącika oka.

– I to mówi liderka zespołu? Dziewczyna, która brała na siebie cały ciężar odpowiedzialność za grę, za wynik w każdym niemal meczu? Naprawdę jesteś taka uczuciowa?

– Ja zawsze byłam taka… nostalgiczna. Jak już się z kimś zżyłam, kogoś polubiłam i dobrze się czuje w jego towarzystwie, razem spędzamy dużo czasu i jesteśmy w tych samym miejscach, łączą nas te same historie, to ja nie umiem, a przede wszystkim nie chcę się tego pozbywać.

– A czy wiążesz swoją przyszłość z siatkówką? Chciałabyś po skończeniu szkoły średniej mieć z nią cały czas kontakt, czy stanie się ona jedynie fajnym wspomnieniem?

– Nie wiem. Chyba dzisiaj jeszcze nie potrafię udzielić konkretnej odpowiedzi. Zobaczymy co przyniesie życie. Wpierw muszę zdać dobrze maturę i dostać się na dobre studia.

– Wiem, że uczysz się w Samorządowym LO w Stalowej Woli, ale nie wiem na jakim jesteś profilu i na jakie studia się wybierasz. No chyba, że to tajemnica.

– Jaka tajemnica? Uczę się w SLO w klasie biologiczno-chemicznej i chciałabym dostać się na studia medyczne. Na szczęście mam rok na podjęcie decyzji.

– Może chociaż miasto do studiowania już wybrałaś?

– Na pewno jak najbliżej domu. Może to będzie Rzeszów, może Lublin. Musi być blisko, żebym mogła jak najczęściej wracać do Stalowej Woli. To jest miasto. Tutaj czuję się najlepiej.

– Rzeszów, Lublin… Tam też mają drużyny siatkarskie kobiet i myślę, a nawet jestem przekonany, że bardzo chętnie „przygarnełyby” przyjmującą Vegi.

– Myślę, że gdyby pojawiła się taka szansa, taka okazja, to chętnie bym na nią przystała, bo po pierwsze chcę jak najdłużej czerpać radość z grania i z treningów, a po drugie chciałabym się też sprawdzić w dorosłej siatkówce, nabrać zupełnie innego doświadczenia. Proste, że ja już wielkiej kariery nie zrobię, bo jest na to za późno, ale pograć jeszcze z seniorkami mogę.

– Nie wiem, ile razy, ale na pewno najczęściej z całej kadry Vegi, ty byłaś wybierana najlepszą zawodniczką meczu, najlepszą w drużynie Vegi. Trochę się tego uzbierało przez te pięć lat. Liczyłaś te wszystkie wyróżnienia, prowadzisz takie statystyki?

– Skądże? Do niczego mi to niepotrzebne. Pewnie, że przyjemnie jest odbierać takie wyróżnienia, nagrody, gratulacje, robić pamiątkowe fotki, ale na to tak naprawdę, zawsze pracuje cała drużyna. Żeby zdobyć punkt z ataku, ktoś wcześniej musi dobrze zagrywać, ktoś dobrze przyjąć, a ktoś inny rozegrać.

– Mam taki obrazek z jednego meczu Vegi. Zuzia posyła mocny serwis, za chwilę przyjmuje, broni w ekwilibrystyczny sposób uderzenie środkowej rywalek, podbiega jej koleżanka – rozgrywająca i wystawia Zuzi piłkę do ataku z lewego skrzydła, a Zuzia kończy zdobyciem punktu. Pytanie: ile zawodniczek jednej drużyny brało udział w tej akcji?

– Zdarzają się takie akcje. Po prostu. Ja nadal uważam, że w pojedynkę nie można nic zdziałać w siatkówce. I że te wyróżnienia indywidualne to taki „zabieg” marketingowy.

– Czy to prawda, że będąc w kadrze Podkarpacia, na jednym z turniejów, otrzymałaś propozycję przejścia do innego klubu?

– Tylko raz, nawet nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, napisał do mnie trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Tarnowa i zaprosił na testy, ale nie pojechałam. Ja i Tarnów…(śmiech)

– Trener Sroka zabronił, co?

– Nawet o tym nie wiedział. Teraz się dowie, z tego wywiadu.

– No to fajnie. A czy oglądasz siatkówkę w TV? Wiesz, które drużyny klubowe rządzą w Polsce, w Europie, rozpoznajesz największe gwiazdy?

– No pewnie, że tak. Często gościliśmy całym zespole na meczach Resovii, Developresu, reprezentacji. Jak była tylko taka okazja, to nasi trenerzy zorganizowali nam takie wspólne wypady i były zawsze super. Mogłyśmy nie tylko oglądać, ale też porozmawiać z siatkarskimi gwiazdami.

– A czy masz swoją ulubionę siatkarkę, ulubionego siatkarza?

– Miałam okazję poznać bliżej Jana Kozamernika, środkowego reprezentacji Słowenii i Asseco Resovii w latach 2021-23. To świetny, wartościowy siatkarz i bardzo dobry człowiek.

– A w siatkówce kobiet, której zawodniczce kibicujesz najbardziej?

– Jest ich bardzo dużo, ale na pierwszym miejscu jest Katarzyna Wenerska, która gra na pozycji rozgrywającej w reprezentacji Polski i od kilku lat jest zawodniczką Developresu Rzeszów. Lubię oglądać ją w meczach ligowych, w pucharach, w reprezentacji, i zawsze mocno trzymam za nią kciuki.