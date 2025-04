W sobotę w hali Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej odbyła się kolejna edycja Południowo – Wschodniej Ligi w Brazylijskim Ju Jitsu & Karate w formule Gi oraz NoGi dla dzieci i dorosłych oraz Fighting Jiu Jitsu.

Przez blisko 8 godzin na czterech matach walki toczyło ponad 350 zawodniczek i zawodników, reprezentujących 13 klubów, z Sandomierza, Łęcznej, Lublina, Dębicy, Mińska Maz., Lubartowa, Lipin Górnych, Strzyżowa, Rzeszowa, Tarnowa, Radgoszczy i oczywiście Stalowej Woli.

Paweł Kunysz, trener FightSports Stalowa Wola delegował do turnieju blisko 60-osobową reprezentację i po jego zakończeniu miał wiele powodów do zadowolenia. Większość jego podopiecznych stawała na podium. Wielu na najwyższym stopniu. Łącznie stalowowolscy grapplerzy wywalczyli 64 medali: 18 złotych, 24 srebrnych i 18 brązowych.

Trenera Kunysza ucieszyła nie tylko duża liczba zdobytych miejsc medalowych, ale także, a może przede wszystkim poziom sportowy, jaki demonstrowali w poszczególnych walkach jego podopieczni. A kilka finałów z udziałem stalowowolskich fajterów było ozdobą turnieju. Na pewno był na takie miano zasłużył pojedynek Pawła Łokaja z aktualnym wicemistrzem i mistrzem Polski Służb Mundurowych z roku 2023, Michałem Gruszczyńskim z Klubu Walki Grappler Mińsk Mazowiecki. Na początku piątej minuty zawodnik ze Stalowej Woli przeprowadził fantastyczną akcję. Zastosował dźwignię prostą na staw skokowy (tzw. Taktarov) i zmusił swojego rywala do poddania się.

W rywalizacji dzieci dwa świetne finały (Gi i No Gi) zanotowała Helenka Folta. W obydwu wygrywała z Lilianną Wojtowicz z Jiu Jitsu Karate Rzeszów, kończąc walki przed czasem. Także Damian Stadnik zaprezentował się wysoka formę w zwycięskiej walce z Maksymilianem Kaczmarkiem z FightSports Sandomierz. Stalowowolanin wygrał przez duszenie zza pleców.

W formule Gi pierwsze miejsca zajęli: Ewelina Mazurek (U 10, kategoria wagowa 30 kg), Aleksandra Świeca (U 12, 30 kg), Helena Folta (U 12, 38 kg), Jakub Mazurek (U 14, 45 kg), Tobiasz Czech (U 14, 50 kg), seweryna Flta (U 14, 55 kg), Igor Gruszczyk (U 16, 55 kg), Damian Stadnik (U 16, 66 lg), Aleksander Bieńko (adult biały, 76 kg), Patryk Bytnar (adult purpurowy, 94,3 kg), Paweł Kraśnicki (master biały, + 100,5 kg).

W formule No Gi na najwyższym stopniu podium byli: Tymon Sieńko (U 10, 27 kg), Leon Kołodziej (U 10, 38 kg), Helena Folta (U 12, 38 kg), Kamil Skrzypek (U 14, 37 kg), Jakub Mazurek (U 14, 45 kg), Wiktor Orzoł (U 14, 60 kg), Igor Gruszczyk (U 16, 55 kg), Dominik Śliwa (adult biały, 67,5 kg), Paweł Łokaj (adult niebieski, 85,5 kg), Paweł Kraśnicki (master biały, 91,5 kg).

– Tak, to był kolejny dobry występ naszych zawodników i kolejne udane zawody, które organizowaliśmy w Stalowej Woli. Zewsząd słyszałem podziękowania, odbierałem gratulacje, wszyscy wyjeżdżali od nas zadowoleni, ale jak wyglądają zorganizowanie zawodów z taką dużą liczbą startujących, ile naprawdę kosztuje przygotowanie takiego wydarzenia – nie tylko finansowo, ale i pod względem zaangażowania – wiedzą tylko ci, którzy byli blisko i pomagali. Im wszystkim dziękuję z całego serca. Nie chcę wchodzić w szczegóły dotyczące kosztów, ale obserwując, jak wygląda wsparcie ze strony lokalnych władz i samorządów w innych miastach, w których bywamy z zawodnikami lub gdzie prowadzę seminaria, trudno nie zauważyć pewnych różnic. Mamy wspaniałą, utalentowaną młodzież i dzieciaki, które co roku odnoszą sukcesy i z dumą reprezentują swoje miasto – Stalowa Wola. Wkładamy serce w to, by nie tylko szkolić sportowo na wysokim poziomie, ale też przekazywać młodym ludziom wartości. Niestety, w dzisiejszym świecie nie zawsze liczy się pasja i efekty – często decydują inne względy – powiedział Paweł KUNYSZ (trener FightSports Stalowa Wola, organizator Ligi Południowo-Wschodniej) .

Szczegółowe wyniki, drabinki walk na stronie Martial Match