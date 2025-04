Od dnia 15.04.2025r. (wtorek) planowane jest całkowite zamknięcie jednej nitki ulicy Komisji Edukacji Narodowej na odcinku od skrzyżowania przy pomniku „Patrioty” w kierunku ronda im. ks. Jerzego Warchoła.

Autobusy linii nr 1, 5, 6, 10, P będą kursować objazdem.

-Autobusy linii nr 5 i 10 po zakończeniu obsługi przystanku Al. Jana Pawła – Straż pożarna będą dojeżdżać do skrzyżowania przy pomniku „Patrioty”, gdzie zawrócą w kierunku „Górki”, następnie przejadą ulicą Chopina do skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego, i dalej ulicą Poniatowskiego do przystanku Poniatowskiego – Bank.

Autobusy linii nr 1, P po zakończeniu obsługi przystanku K.E.N. – Parking będą dojeżdżać do skrzyżowania przy pomniku „Patrioty”, gdzie skręcą w kierunku „Górki”, następnie przejadą ulicą Chopina do skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego, i dalej ulicą Poniatowskiego do przystanku Poniatowskiego – Bank.

Autobus linii nr 6 po zakończeniu obsługi przystanku K.E.N. – Parking będzie dojeżdżał do skrzyżowania przy pomniku „Patrioty”, gdzie skręci w kierunku „Górki”, następnie przejedzie ulicą Chopina do skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego, i dalej ulicą Poniatowskiego do ronda im. ks. Jerzego Warchoła, gdzie zawróci w kierunku przystanku Poniatowskiego – Szkoła 02 – informuje MZK.

Autobus jadąc objazdem nie zatrzymuje się na przystankach znajdujących się na trasie objazdu.

Nitka ulicy K.E.N. od ronda im. ks. Jerzego Warchoła w kierunku skrzyżowania przy pomniku „Patrioty” będzie czynna bez zmian.