W minioną niedzielę rynek w Zaklikowie zamienił się w kolorową przestrzeń pełną wiosennego klimatu, a to za sprawą zorganizowanego przez GOK Kiermaszu Wielkanocnego. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, rękodzielników oraz harcerzy wraz z ich rodzicami.

Pogoda dopisała, sprzyjając radosnej atmosferze. Wielu odwiedzających z radością zatrzymywało się przy stoiskach, aby podziwiać bogaty wybór lokalnych wyrobów.

– Wielu odwiedzających nasze stoiska chętnie zatrzymywało się aby podziwiać lokalne wyroby. A było ich niemało, od wielkanocnych nietuzinkowych stroików, palm wielkanocnych, iście kolorowych ozdób, jajeczek, zajączków, serwetek, po przepyszne ciasta, ćwikły, żury, zakwasy, pierogi, czy też świeży korzeń chrzanu, który uśmiechał się do nas z wielkiego plecionego kosza. Poza tym oferowano okolicznościowe pamiątki i ozdoby – opowiadała o kiermaszu Anna Krzyżanowska dyrektor GOK w Zaklikowie.

Jednym z głównych punktów programu była możliwość obserwacji procesu tworzenia ozdób przy użyciu drukarki 3D, co przyciągnęło uwagę wielu zainteresowanych, a za to odpowiedzialni byli utalentowani harcerze z 5. Szczepu Harcerskiego „Brzask” z Zaklikowa. Kolejka do stoiska była długa, co świadczyło o dużym zainteresowaniu.

Nie zapomniano także o najmłodszych, dla których Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie przygotował szereg atrakcji. Dzieci mogły brać udział w tradycyjnych zabawach, wiosennych konkursach oraz poszukiwaniach jajek w parku. Kolorowanki z motywami pisanek cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Atmosfera radości i zbliżających się świąt panowała wszędzie, a mieszkańcy Zaklikowa z pewnością na długo zapamiętają to wiosenne wydarzenie.