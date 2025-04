Dobre informacje napłynęły do nas znad Zatoki Fińskiej z miasteczka Hanko, w którym rozgrywany był kolejny turniej ITF J100 z udziałem Oliwii Sybickiej.

Najlepsza aktualnie tenisistka Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli i najwyżej sklasyfikowana w rankingu PZT Kadetek, przebywa obecnie w Tunessi, szykując się do startu w turnieju ITF J 1000 w Sousse, a pojechała do Afryki niemalże prosto z Finlandii z turnieju w Hanko, w którym dotarła do ćwierćfinału w grze pojedynczej i finału w deblu.

W turnieju gry pojedynczej tenisistka MKT rozpoczęła rywalizację od wygranej z Heidi Schmal ze Szwajcarii 6:0, 6:3, następnie pokonał Elen Hirschi z Australii 6:3, 7:5, a w ćwierćfinale przegrała z Terezą Hermanową z Czech 2:6, 5:7. W grze podwójnej Oliwia Sybicka wspólnie z Barbarą Kostecką z Winnera Kraków pokonały w I rundzie Czeski: Emmę Chladovą i Glorię Lewinską 6:3, 6:0, w drugim spotkaniu nie dały żadnych szans łotewsko-fińskiemu deblowi: Jana Denisenko/Palma Nuppu, wygrywając w dwóch krótkich setach 6:1, 6:1, a w półfinale zwyciężyły Czeszkę, Erikę Nowakovą i Australijkę, Elen Hirschi 2:6, 6:2, 10:8. W finale Polki musiały uznać wyższość Terezy Hermanovej i Lucii Slemeniovej z Czech – 4:6, 6:7.