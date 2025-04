Gdy zamykaliśmy to wydanie „Sztafety” (środa, 9 kwietnia) Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 11 kandydatów na prezydenta RP, a jednego wezwała do uzupełnienia brakujących podpisów. Wnioski o rejestrację, do której wymagane jest co najmniej 100 tysięcy podpisów, złożyło natomiast 17 pretendentów.

Termin na to upłynął 4 kwietnia o godz. 16. Jako ostatnie, 3 i 4 kwietnia, zgłosiły się z podpisami komitety Dawida Jackiewicza, Wiesława Lewickiego, Romualda Starosielca, Pawła Tanajno i Krzysztofa Stanowskiego. Ich zgłoszenia są obecnie rozpatrywane, a podpisy weryfikowane przez PKW.

Z kolei po sprawdzeniu wniosku komitetu Macieja Maciaka, złożonego 26 marca, PKW stwierdziła, że „do zgłoszenia dołączono 78433 podpisy oraz 263 podpisy zweryfikowane jako nieprawidłowe przy rozpatrywaniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W związku z niedołączeniem co najmniej 100000 podpisów poparcia ich szczegółowa weryfikacja nie została przeprowadzona przez Państwową Komisję Wyborczą”. Wezwała też kandydata do uzupełnienia brakujących podpisów.

A oto lista zarejestrowanych już kandydatów na prezydenta, według alfabetycznej kolejności nazwisk (w nawiasach data rejestracji oraz partie, koalicje i stowarzyszenia popierające danego kandydata):

Artur Bartoszewicz (17 marca)

Magdalena Biejat (31 marca, Nowa Lewica)

Grzegorz Braun (10 marca, Konfederacja Korony Polskiej)

Szymon Hołownia (24 marca, Trzecia Droga)

Marek Jakubiak (4 kwietnia, Wolni Republikanie)

Sławomir Mentzen (3 lutego, Konfederacja)

Karol Nawrocki (21 marca, Prawo i Sprawiedliwość)

Joanna Senyszyn (31 marca)

Rafał Trzaskowski (17 marca, Koalicja Obywatelska)

Marek Woch (31 marca, Bezpartyjni Samorządowcy)

Adrian Zandberg (24 marca, partia Razem)

Przypomnijmy też, iż PKW zarejestrowała ostatecznie aż 44 komitety wyborcze, odrzucając 9 zawiadomień o ich utworzeniu. To rekord w dotychczasowej historii wyborów prezydenckich w Polsce , od przywrócenia tego urzędu w 1990 r.

Skąd ten zapał do ich tworzenia? Na pewno nie bez znaczenia są tu… pieniądze. Komitety mają bowiem prawo do zgłaszania osób zasiadających w obwodowych komisjach wyborczych. Za swą pracę przewodniczący takiej komisji otrzymają 700 zł, zastępcy przewodniczącego 600 zł, a członkowie komisji 500 złotych. Jeśli dojdzie do II tury wyborów to wynagrodzenia za pracę wyniosą po 3/4 podanej wysokości.

Wybory odbędą się 18 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. ważnych głosów, to druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.