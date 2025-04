Dobiegają końca rozgrywki stalowowolskich lig amatorskich, w siatkówce i koszykówce. Dzisiaj (czwartek, 10 kwietnia) odbędzie się zaległe spotkanie siatkarskie WP-Transferu z Konzbudem, a w sobotę (12 kwietnia) zakończą definitywne sezon mecze: BHP PPOŻ Tomasz Mazur – Leśnik Sagitarius Nisko oraz Konzbud – Art-Greg w lidze siatkarskiej oraz Ełk Składu z Chytrusami z Lasu Nisko w lidze koszykarskiej.

Po tym meczu nastąpi oficjalne zakończenie sezonu 2024/24 w SWVA i SWBA. Od razu trzeba zaznaczyć, że wszystkie te spotkanie nie będą już miały większego znaczenia dla końcowych układów obydwu tabel.

W miniona sobotę poznaliśmy mistrza u koszykarzy. Został nim zespół Martwych Pikseli, który w decydującym o pierwszym miejscu meczu, pokonał HSW Narzędziownię 66:64. Do połowy trzeciej kwarty kilkunastoma punktami prowadzili „hutniczy”, ale wtedy do akcji wkroczył Daniel Małek, który dziurawił ich kosz celnymi rzutami z półdystansu. Przewaga Narzędziowni zaczęła topnieć, ale jeszcze 50 sekund przed końcem, była wciąż na prowadzeniu. Miała dwa „kosze” przewagi i roztrwoniła ją.

W drugim meczu rozegranym w ubiegła sobotę, drugą wygraną w lidze zanotował Ełk Skład, w składzie którego można było zobaczyć dwóch zawodników Stali, Damiana Tabora i Kacpra Chamerę.

W SWVA sprawa mistrzostwa rozstrzygnęła się już dawno temu. WP-Transfer był w tym sezonie bezkonkurencyjny. Kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa i jeżeli w zaległym meczu pokona Konzbud, to zakończy sezon z kompletem punktów. Przez ostatnie 10 lat nie udawało się to żadnemu mistrzowi

SWVA. Nxnet – Art–Greg 0:3 (22:25, 16:25, 18:25), BHP PPOŻ T.Mazur – WP–Transfer 0:3 (17:25, 18:28, 20:25).

10 kwietnia: Konzbud – WP–Transfer (20), 12 kwietnia: BHP PPOŻ – Leśnik Sagitarius (10), Konzbud – Art–Greg (11.40).

SWBA. Ełk Skład – Złota Generacja 69:44, HSW Narzędziownia – Martwe Piksele 64:66, pauzowały Chytrusy z Lasu.

12 kwietnia: Ełk Skład – Chytrusy z Lasu (13).