Już w najbliższą niedzielę, 13 marca, Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie zaprasza na tradycyjny kiermasz wielkanocny, który odbędzie się w zaklikowskim parku w godzinach 10.00 – 14.00.

– Wyroby, które będzie można kupić, zobaczyć to przede wszystkim rękodzieło mieszkańców naszej gminy. Utalentowanych pań z KGW, harcerzy, stowarzyszenia przyjaciół harcerstwa ”Brzask”, uczniów, jak również instruktorów GOK, czy osób prywatnych. Nie zabraknie oczywiście świątecznych przysmaków.

Pogoda zapowiada się iście wiosennie ale jak zawsze będziemy czekać na Was z gorącą herbatą. Pojawią się również niespodzianki dla najmłodszych. A jakie?…warto do nas zajrzeć podczas niedzielnego spaceru i się o tym przekonać osobiście – zachęca do udziału w wydarzeniu Anna Krzyżanowska dyrektor zaklikowskiego GOK-u.

Kiermasz to doskonała okazja do spędzenia czasu w miłej atmosferze. Wśród stoisk pełnych ręcznie wykonanych ozdób wielkanocnych można znaleźć unikatowe dekoracje, które dodadzą uroku naszym domom w tym szczególnym okresie. To także świetna sposobność, aby wspierać lokalnych twórców i artystów, a przy okazji cieszyć się wspólnym czasem spędzonym z rodziną i przyjaciółmi. Kiermasze stają się prawdziwym świętem radości i kreatywności, przyciągającym ludzi w każdym wieku.