W sobotę, 5 kwietnia, po godzinie 20:00, policjanci z Niska otrzymali zgłoszenie o obywatelskim zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy bmw na terenie gminy Jarocin.

Na miejscu interwencji funkcjonariusze spotkali zgłaszającego, który relacjonował, że podczas podróży z rodziną zauważył bmw, które poruszało się w sposób niepewny. Kierowca wykonywał niebezpieczne manewry, co wzbudziło wątpliwości co do jego stanu trzeźwości.

Świadek, zachowując ostrożność, postanowił podążać za bmw. Kiedy kierowca zatrzymał się na poboczu, mężczyzna podszedł do auta i natychmiast wyczulił zapach alkoholu. Zdecydował się uniemożliwić dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy i powiadomił dyżurnego lokalnej policji o zaistniałej sytuacji.

Za kierownicą bmw znajdował się 48-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego. Policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości, który okazał się alarmująco wysoki – mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo, był objęty aktywnym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został zatrzymany, a jego samochód zabezpieczono na policyjnym parkingu. Mężczyzna odpowie przed sądem za swoje czyny.