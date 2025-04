Boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 zostaną zmodernizowane. Przetarg na realizację tego zadania został już rozstrzygnięty. Inwestycja pochłonie 819 181,41 zł.

– Zakres modernizacji obejmuje nową nawierzchnię z trawy sztucznej – wymiana dotychczasowej murawy na wysokiej jakości trawę sztuczną o parametrach dostosowanych do intensywnej eksploatacji (1860 m kw.), wymianę siatek piłkochwytów – instalację nowych, wytrzymałych siatek zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom boiska, nowe bramki i tablice do koszykówki – dostawa i montaż nowoczesnego sprzętu sportowego, renowację boiska wielofunkcyjnego – nowa nawierzchnia poliuretanowa poprawiająca komfort gry w koszykówkę, siatkówkę i inne sporty zespołowe oraz kompleksową naprawę podbudowy – wyrównanie i stabilizacja terenu, co zwiększy trwałość nowej nawierzchni – informuje stalowowolski magistrat.

Celem projektu jest poprawa warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz zapewnienie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni do aktywności fizycznej.