Juniorki Stali Stalowa Wola zakończyły rywalizację w mistrzostwach Polski U 17 na ćwierćfinale. Trzecia drużyna rozgrywek makroregionu lubelsko-podkarpackiego walczyła w ćwierćfinale mistrzostw Polski w Gorzowie Wielkopolskim.

Trafiły do bardzo mocnej grupy, w której pierwsze skrzypce miały grać zespoły, będące zapleczem drużyn, które od lat stanowią o sile kobiecego basketu w Polsce. A bez wątpienia kluby z Gorzowa Wlkp. i Bydgoszczy należą do elity. I faworyzowane zespoły ENEA AZS AJP oraz Supravisu nie zawiodły. Obydwie awansowały do półfinałów. Trzecie miejsce zajął Żak Nowy Sącz, a czwarte nasza Stal. Już teraz wiadomo, że Stal zakończy tegoroczną rywalizację w MP do lat 17 na miejscu 24.

– Trafiliśmy do bardzo mocnej grupy. Jestem przekonany, że zespoły z Bydgoszczy i Gorzowa awansują do finałów i będą bić się o medale. My pojechaliśmy po doświadczenie. Większość dziewczyn z naszej drużyny zostaje w tej samej kategorii wiekowej na następny sezon i głęboko wierzę w to, że będziemy dużo mocniejsi, tym bardziej, że dołączą do wyróżniające się kadetki: Julia Sokal i Kamila Pietroniec. Liczę też mocno na powrót do drużyny Beni Schiano. Ja także zbierałem w Gorzowie doświadczenie. Przecież tak naprawdę uczę się koszykówki w wydaniu pań – prowadzę drużynę od zaledwie kilku miesięcy – ale mimo trzech porażek, jestem dumny ze swojego zespołu. Na wyróżnienie zasłużyła każda z moich „lejdis”. To są dziewczyny, które nie obijają się na treningach, które chcą pracować, które lubią grać w koszykówkę i lubią być ze sobą, i dlatego, naprawdę jestem pełen optymizmu przed kolejnym sezonem – powiedział trener Stali, Jacek Wojtanowicz.

ENEA AZS AJP GORZÓW WLKP. – STAL 88:44 (25:12, 18:9, 22:12, 23:11)

STAL: Urban 27 (1×3), Małek 8 (1×3), Taraszka 6, Sutyła-Kowal 6, Krokos 4, P.Kurzelewska 3 (9 zb.), J.Góra.

Dla AZS najwięcej punktów: Biała 13, Obuchowicz 12, Łukowska 12.

ŻAK NOWY SĄCZ – STAL 88:69 (27:19, 16:16, 26:21, 19:13)

STAL: Małek 30 (11 zb.), Urban 24, Sutyła-Kowal 6 (2×3, 9 zb.), Taraszka 5, P.Kurzelewska 2, Krokos 2, Gorczyca, J.Góra, G.Góra.

Dla Żaka najwięcej punktów: Kamińska 31 (2×3), Kalinowska 17 (10 zb.).

STAL – MUKS SUPRAVIS BYDGOSZCZ 46:92 (12:19, 7:20, 17:28, 10:25)

STAL: Urban 27 (10 zb.), Taraszka 10, Małek 5, Krokos 2, P.Kurzelewska 2, G.Góra, J.Góra, Wołoszyn.

Dla Supravisu najwięcej punktów: Pawlak 19 (1×3, 9 zb.), Tylkowska 16.

W pozostałych meczach: Supravis – Żak 110:58, Enea AZS – Supravis 60:74, Żak – Enea AZS 58:97.