Kibice Sokoła Nisko liczyli na zwycięstwo z rezerwami mieleckiej Stali, ale się przeliczyli. Jedenastka trenera Jarosława Pacholarza wróciła do domu po ostatniej kolejce 4 ligi podkarpackiej z jednym punktem.

Jesienią w meczu obydwu drużyn w Nisku padł identyczny rezultat 2:2. W najbliższą sobotę zawita do Niska Strug, więc będą mieć „sokoły” znakomitą okazję do rehabilitacji. W meczu ze Stalą już w 3. minucie bramkarza gospodarzy pokonał Bieniasz, więc wszystko rozpoczęło się – można powiedzieć – zgodnie z planem. Kwadrans po przerwie Stal wyrównała z karnego za zagranie piłki ręka przez Stępnia, ale decyzja sędziego o podyktowaniu „11” była mocno kontrowersyjna.

W 80. minucie arbiter znów wskazał na „wapno”, lecz po drugiej stronie boiska. Faulowany był Bieniasz. Rzut karny wykorzystał Kelechi. Dybowski rzucił się w dobrą stronę, jednak strzał Nigeryjczyka był precyzyjny i mocny. Chwilę później Dawid Półchłopek podyktował trzecią „jedenastkę”, drugą dla Sokoła, drugą po faulu na Bieniaszu. Kelechiego zastąpił na 11 metrze Moskal i nie była to dobra zmiana, bo Dybowski obronił uderzenie pomocnik Sokoła. I kiedy nasza drużyna odliczała już minuty do końca, ambitnie grająca Stal wyrównała. Z bliskiej odległości pokonał Konefała Yanchuk.

– To było dobre piłkarskie spotkanie. Obydwie drużyny zadbały o to, by zziębnięta widownia dobrze się czuła – mówi kierownik Sokoła, Stanisław Smender. – Mecz toczył się w szybkim tempie i na dobrym poziomie. Podkreślił to po meczu nowy trener pierwszej Stali, Ivan Djurdjević. Powiedział, że nie spodziewał się tak dobrego meczu w 4 lidze. A my znów nie mamy sposobu na pokonanie drużyny z Mielca. Gdzieś ta Stal nam nie leży…

Na górze tabeli bez zmian. Lider z Kolbuszowej Dolnej pokonał w domu Ekoball Sanok, ale to zwycięstwo wcale nie przyszło mu łatwo. W najbliższej kolejce team trenera Marcina Wołowca uda się do Dębicy na spotkanie z „Morsami” i najbardziej Igloopolowi będzie kibicowł JKS. Zespół z Jarosławia pewnie pokonał w Boguchwale „Izolację”, a w sobotę czekają go derby z Orłem Przeworsk.

STAL II – SOKÓŁ NISKO 2:2 (0:1)

0-1 Bieniasz (3), 1-1 Niedźwiedź (64 – karny), 1-2 Kelechi (80 – karny), 2-2 Yanchuk (89)

STAL: Dybowski – Sroczyński, Szady, Pajnowski, Siwy, Niedźwiedź, Knap, Maciejak (63 Yanchuk), Dworak (74 Olszański), Wróblewski (60 Ciebiera), Zięba.

SOKÓŁ: Konefał – Bieniasz (88 Bolka), Drelich, Stępień, Petryk, Moskal, Kelechi, Dziopak (75 Mucha), Pietrzyk (78 Olszowy), Lebioda, Ivakhnenko.

Sędziował Dawid Półchłopek (Rzeszów). Żółte kartki: Szady, Siwy, Niedźwiedź – Pietrzyk, Drelich, Ivakhnenko.

W pozostałych meczach 22. kolejki: Sokół S. – Karpaty 1:3 (0:2), Wisłok – Igloopol 2:3 (2:1), Sokół KD – Ekoball 2:0 (0:0), Głogovia – Sokół K. 1:1 (1:0), Izolator – JKS 0:3 (0:2), Legion – Strug 4:1 (2:0), Orzeł – Czarni 5:0 (2:0), Stal Ł. – Cosmos – mecz odwołany.

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 23 – Musik (Sokół KD), 21 – Phkhahadze (Cosmos), 12 – Verbnyy (Cosmos).

SOKÓŁ N. (45): 11 – Kelechi, Mażysz, 6 – Ivakhnenko, 4 – Bieniasz, 3 – Pietrzyk, 2 – Kuca, Petryk, 1 – Cygan, Dziopak, Kuca, Moskal, Omuru, Stępień.

23. kolejka, 12 kwietnia: Sokół Nisko – Strug (15).