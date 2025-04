W miniony piątek, funkcjonariusze z niżańskiego referatu patrolowo-interwencyjnego odebrali nietypowe zgłoszenie o błąkającym się owczarku w okolicy drogi w miejscowości Przędzel. Zgłaszająca zauważyła psa, który biegł za jej autem, i natychmiast powiadomiła policję.

Na miejsce zdarzenia wysłano patrol. Policjanci ustalili, że zwierzę było zdezorientowane i poruszało się w pobliżu ruchliwej drogi. Mimo łagodnego usposobienia, pies uciekał przed każdym, kto próbował się do niego zbliżyć. Ostatecznie, dzięki determinacji zgłaszającej, owczarek podszedł do niej i został przekazany interweniującym funkcjonariuszom.

Policjanci zadbali o potrzeby pupila, zapewniając mu wodę, posiłek oraz schronienie. Choć zwierzę było w dobrym stanie, brakowało mu identyfikatora lub obroży z numerem telefonu, co mogłoby ułatwić kontakt z właścicielem. Na szczęście, jeden z pracowników komendy zdołał rozpoznać zgubę, co pozwoliło funkcjonariuszom dotrzeć do jego właściciela. Okazało się, że pies uciekł z posesji na skutek chwilowej nieuwagi.

Policja apeluje do właścicieli psów o odpowiednie zabezpieczenie swoich pupili oraz umieszczanie identyfikatorów z numerem telefonu na obrożach, co może znacznie przyspieszyć odnalezienie właściciela zagubionego zwierzęcia.