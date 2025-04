Kolejne stalowowolskie targi pracy za nami. Wydarzenie zorganizowano 8 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. W targach wzięło udział około 40 firm z różnych branż.

– To firmy ze Stalowej Woli i regionu, a także instytucje wspierające rozwój regionalny, jak np. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego czy Powiatowe Urzędy Pracy z czterech miast: Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli i Niska. Dodatkowo obecne jest stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Są też przedstawiciele uczelni wyższych działających w Stalowej Woli. Jeśli chodzi o przekrój przedsiębiorców, to mamy tutaj branżę metalurgiczną, przetwórstwo tworzyw sztucznych, branżę spożywczą, zarówno z samej Stalowej Woli, jak i okolic. Ten przekrój jest naprawdę szeroki i myślę, że każdy szukający pracy znajdzie coś dla siebie – mówił Jacek Śledziński, prezes Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10 i trwało do godz. 13. W tym czasie stanowiska pracodawców odwiedziło wiele osób zainteresowanych ofertami pracy i nawiązaniem kontaktów z lokalnymi pracodawcami.

– Choć mogłoby się wydawać, że obecnie to pracodawcy zabiegają o pracowników, dzisiejsza frekwencja pokazuje, jak wielu jest chętnych do podjęcia zatrudnienia – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

– To bardzo ważne wydarzenie, zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców. To wcale nie jest relikt przeszłości. Targi pracy funkcjonują w Polsce od kilkudziesięciu lat. Musimy pamiętać, że proces samokształcenia powinien trwać przez całe życie. To że wykonujemy jakiś zawód, nie oznacza, że nie możemy rozwijać się również w innych obszarach, zgodnych z naszymi pasjami – mówiła Monika Pachacz-Świderska, wiceprezydent Stalowej Woli.

Organizatorami Stalowowolskich Targów Pracy są Powiat Stalowowolski, Miasto Stalowa Wola, StARR, Urząd Pracy w Stalowej Woli i Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli.