Grzegorz Niemczuk wystąpi w Stalowej Woli ze swoim autorskim projektem koncertu „muzyka i słowo”, w ramach europejskiej trasy koncertowej pt. „Późne Arcydzieła Fryderyka Chopina”. Program ten zabrzmi w 2025 r. w wielu Filharmoniach w Polsce oraz m.in. w wiedeńskim Konzerthaus, Tonhalle w Zurychu, Stadtcasino w Bazylei, Tokio Bunka Kaikan, Gewandhaus w Lipsku, czy Liederhalle w Stuttgardzie.

Światowej sławy pianista, youtuber i influencer Grzegorz Niemczuk oprócz wykonywania muzyki również wprowadza słuchaczy w świat utworów – prostymi słowami opowiadając o nich przed zagraniem. Podczas koncertu zanika bariera: artysta-publiczność, a słuchacze mają okazję głębiej przeżyć i zrozumieć prezentowane utwory, poznając genezę ich powstania, wewnętrzną treść oraz budowę.

Na tym koncercie Grzegorz Niemczuk przybliży najgłębszą, najbogatszą i najbardziej wzruszającą muzykę napisaną przez Fryderyka Chopina w ostatnich latach jego życia. W tej muzyce geniusz Chopina osiąga swój szczyt. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć oraz głębiej zrozumieć kilka najgenialniejszych wielkich form kompozytora: Barkarolę Fis-dur op. 60, Balladę nr 4 f-moll op. 52 oraz Poloneza-Fantazję op. 61. Dodatkowo zabrzmią aż 4 romantyczne, wzruszające i wręcz metafizyczne Nokturny (op. 55 oraz op. 62), 3 eleganckie walce (op. 64, z walcem „minutowym”) oraz aż 5 mazurków, w tym dwa, będące ostatnimi utworami napisanymi przez Fryderyka.

To nie będzie zwykły koncert fortepianowy – to będzie głębokie duchowe przeżycie najwspanialszych dzieł poety fortepianu – Fryderyka Chopina – zaprezentowanych przez jednego z jego najwybitniejszych wykonawców.

Program:

Nokturn f-moll op. 55 nr 1 (1842 r.)

Mazurki op. 50 (1842 r.)

– Nr 1 – G-dur

– Nr 2 – As-dur

– Nr 3 – cis-moll

Nokturn Es-dur op. 55 nr 2 (1844 r.)

Barkarola Fis-dur op. 60 (1846 r.)

Ballada f-moll op. 52 (1842 r.)

Przerwa

2 Nokturny op. 62 (1846 r.)

– H-dur

– E-dur

3 Walce op. 64

– Des-dur

– cis-moll

– As-dur

2 ostatnie Mazurki:

– g-moll op. posth.

– f-moll op. posth.

Polonez-Fantazja As-dur op. 61

Grzegorz Niemczuk – Nazwany przez wpływowych japońskich krytyków „współczesnym wcieleniem Chopina” (Nobuko Fujimaki, Chopin Magazine, Tokio, sierpień 2017) zbudował sobie międzynarodową markę jako wybitny znawca i interpretator muzyki Fryderyka Chopina, której studiowaniu poświęcił wiele lat swojego artystycznego życia. Należy do wąskiego grona pianistów, którzy w swoim repertuarze posiadają wszystkie dzieła Fryderyka Chopina. Pianista wystąpił do tej pory z ponad 500 recitalami i koncertami, odwiedzając 38 krajów na 6 kontynentach (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Litwa, Rosja, Rumunia, Austria, Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Szwajcaria, Włochy, Belgia, Holandia, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Etiopia, Tanzania, Japonia, Chiny, Korea Południowa, Singapur, Malezja, Australia, Peru, Brazylia, Ekwador, Kostaryka, Kolumbia, Stany Zjednoczone, Jamajka, Curacao, Indonezja). Często prowadzi swoje własne koncerty, wprowadzając słuchaczy w tajniki wykonywanej muzyki i przybliżając ciekawe fakty z biografii kompozytorów. Wszędzie, gdzie występuje, spotyka się z gorącym przyjęciem publiczności oraz krytyki, co skutkuje kolejnymi zaproszeniami na przyszłość.

W roku 2024 Grzegorz Niemczuk zadebiutował w wielu prestiżowych salach Europy (m.in. Tonhalle w Zurychu, Stadtcasino w Bazylei, Konzerthaus w Wiedniu, Rudolfinum w Pradze), wszędzie osiągając spektakularny sukces i zaproszenia na kolejny sezon. Szczególnie ceniony jest w Azji: po spektakularnym debiucie solowym w Tokio w lipcu 2017 roku, w prestiżowym magazynie „Chopin” ukazała się niezwykle entuzjastyczna recenzja, Ten występ zaowocował kolejnymi zaproszeniami na recitale w Japonii (Tokio, Osaka, Nagoja, Sapporo, Asahikawa, Obihiro, Hakodate, Aomori), jak również kontraktem z magazynem „Chopin” na comiesięczne artykuły o wykonawstwie muzyki F. Chopina. W grudniu 2017 r. zadebiutował w Chinach, gdzie w ramach Festiwalu „Polskie Kręgi Sztuki” (największego festiwalu polskiej sztuki w Chinach) wystąpił w prestiżowej Beijing Concert Hall. Koncert ten odbił się szerokim echem we wszystkich najważniejszych mediach chińskich. Jest również ulubieńcem norweskiej publiczności – wystąpił do tej pory w ponad 30 różnych miastach Norwegii, wszędzie wzbudzając wielki entuzjazm i otrzymując zaproszenia na kolejne występy.

Grzegorz Niemczuk posiada bardzo rozbudowany repertuar obejmujący ponad 250 utworów solowych i 28 koncertów na fortepian z orkiestrą od epoki baroku po muzykę XX i XXI wieku. Należy do wąskiego grona pianistów, którzy w swoim repertuarze posiadają wszystkie dzieła Fryderyka Chopina. Grzegorz Niemczuk jest zwycięzcą wielu konkursów pianistycznych. W 2013 roku wygrał – jako pierwszy Polak w historii – „International Carnegie Hall Concerto Debut Competition” w Nowym Jorku. Ta prestiżowa nagroda otworzyła mu drogę do Carnegie Hall, gdzie w lutym 2013 roku miał okazję zaprezentować II Koncert fortepianowy f-moll op. 21 F. Chopina, zbierając znakomite recenzje. W 2016 roku został finalistą oraz laureatem Nagrody Specjalnej na 2016 International Busan Maru Music Festival w Korei Południowej. Jest również zwycięzcą 40. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w 2010 roku oraz międzynarodowych konkursów we Włoszech i Belgii.

W latach pandemii COVID-19 (2020-2022) Grzegorz Niemczuk stworzył bezprecedensowy i unikatowy w skali świata projekt nagrań filmów-wykładów o wszystkich utworach Fryderyka Chopina, przeznaczonych przede wszystkim dla melomanów, chcących głębiej zrozumieć arcydzieła najwybitniejszego polskiego kompozytora. Powstało ponad 330 odcinków w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), opublikowanych na YouTube oraz na stronie artysty na Facebooku.

Grzegorz Niemczuk jest absolwentem katowickiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Józefa Stompla oraz wielokrotnym uczestnikiem International Keyboard Institute & Festival w Nowym Jorku (Mannes College of Music), gdzie intensywnie studiował pod kierunkiem tak wybitnych artystów jak: Jeffrey Swann (artystyczny opiekun Grzegorza Niemczuka w latach 2009-2013), Jerome Rose, Menahem Pressler, Philippe Entremont, David Dubal, Cyprien Katsaris.

BILETY DOSTĘPNE NA:

Bilety MDK

kupbilecik.pl

oraz

Stacjonarnie:

kasa MDK

poniedziałek-piątek / godz. 8.30-10.00 i 13.00-16.00

oraz na godzinę przed wydarzeniem